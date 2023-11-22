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علوم الدار

مسابقة من «حمدان للموهبة» تنال اعتماداً عالمياً

مسابقة من «حمدان للموهبة» تنال اعتماداً عالمياً
23 نوفمبر 2023 00:56

دبي(الاتحاد)

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أعلنت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، حصول مسابقة «تحدي علوم المستقبل» التي تنظم من قبل مركز حمدان بن راشد آل مكتوم للموهبة والابتكار التابع للمؤسسة، على اعتماد من منظمة STEM العالمية الرائدة stem.org. ويسلّط هذا الاعتماد الضوء على جودة وأهمية المسابقة في مجال العلوم والتكنولوجيا ومكانتها على الصعيد العالمي.
وقال الدكتور خليفة السويدي، الأمين العام لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية: «يسرنا حصول مسابقة تحدى علوم المستقبل على اعتماد المنظمة العالمية الرائدة stem.org. وتهدف الجائزة إلى تمكين الطلبة الموهوبين من خلال تشجيعهم على الابتكار وتهيئة البيئة المناسبة لهم للانطلاق في عالم الابتكار والإبداع، ولا شك أن حصول المسابقة على اعتماد منظمة stem.org يعكس جودتها وأهميتها في مجال العلوم والتكنولوجيا. وقد لعبت الجائزة منذ إطلاقها دوراً مهماً في تشجيع الطلبة الموهوبين في الفئات المستهدفة على الابتكار وتعزيز روح المنافسة والتميز لديهم. ونوّد أن ننتهز هذه الفرصة لنشكر جميع القائمين على الجائزة في مركز حمدان بن راشد آل مكتوم للموهبة والابتكار على جهودهم المتواصلة لإنجاح الجائزة وحصولها على الاعتماد من منظمة stem.org، ودعمها لتحقيق أهدافها المنشودة في تشجيع الطلاب على المشاركة والتعلم ومواكبة التطور التكنولوجي وتنمية إمكاناتهم ومهاراتهم في هذا المجال الحيوي، وتهيئتهم لتولي زمام المسؤولية».
وتعد مسابقة «تحدي علوم المستقبل» رائدة في تعريف المشاركين بعالمي الذكاء الاصطناعي (AI) وانترنت الأشياء (IoT)، حيث لا تركز فقط على إبراز مواهب العقول الشابة ولكنها أيضاً تمثل منصة لتنمية إمكاناتهم من خلال التركيز على الابتكار والمعرفة في جو تنافسي هادف.

جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية
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