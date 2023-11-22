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انطلاق مؤتمر شبكات التواصل الاجتماعي بجامعة العين

انطلاق مؤتمر شبكات التواصل الاجتماعي بجامعة العين
23 نوفمبر 2023 00:56

العين (الاتحاد) 

انطلقت في جامعة العين فعاليات المؤتمر الدولي العاشر لتحليل وإدارة وأمان شبكات التواصل الاجتماعي والذي تنظمه بالتعاون مع عدد من الجامعات والمعاهد العالمية. ويستمر حتى يوم غد  الجمعة 24 نوفمبر 2023 في مقر الجامعة في مدينة العين.
يهدف المؤتمر إلى توفير منصة للباحثين لتقديم أعمالهم ومناقشتها التي تتصل بتحليل الشبكات الاجتماعية. كما يسعى لاستكشاف الفرص والبحث عن مساهمات جديدة للتغلب على التحديات في الجوانب كافة المتعلقة بالشبكات الاجتماعية، إضافة إلى توفير الفرصة للطلاب والعلماء والمهندسين والباحثين لمناقشة وتبادل أفكار ونتائج وتجارب جديدة في جميع جوانب شبكات التواصل الاجتماعي. يشارك في المؤتمر ما يزيد على 150 باحثاً وأكاديمياً، من أكثر من 15 دولة من مختلف أنحاء العالم، ويستعرض المؤتمر على مدار أربعة أيام ما يقارب من 100 ورقة بحثية، إضافة إلى (مسابقة الملصقات الطلابية) التي يشارك بها طلبة الجامعات على مستوى الدولة، ويتم ترشيح فائزين منهم في نهاية المؤتمر.
وقال الدكتور غالب الرفاعي، رئيس الجامعة، «كجزء من خطتها الاستراتيجية، اتخذت دولة الإمارات الريادة في دعم البحث الابتكاري الذي يخدم الاستدامة. وقد التزمت جامعة العين بمسؤوليتها تجاه هذه الاستراتيجية من خلال دعم البحث العلمي وتنظيم فعاليات مثل هذا المؤتمر».
وأضاف أن جامعة العين حققت إنجازات كبيرة في تعزيز جودة برامجها والحصول على الاعتمادات المحلية والدولية من الهيئات التي تتبنى معايير الجودة العالية. وأشار إلى أن جميع البرامج المقدمة في جامعة العين معتمدة محلياً من قبل وزارة التربية، ومعظم هذه البرامج معتمدة من قبل مؤسسات دولية مرموقة، حيث تشهد هذه الاعتمادات على جودة برامجنا وتظهر أيضاً التزام جامعتنا بتوفير أفضل جودة تعليم لطلابنا.

جامعة العين
التواصل الاجتماعي
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