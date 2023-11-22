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جامعة الإمارات تنظم المؤتمر الدولي حول «الابتكارات في تكنولوجيا المعلومات»

جانب من فعاليات المؤتمر (من المصدر)
23 نوفمبر 2023 00:56

العين (وام) 

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نظمت كلية تقنية المعلومات في جامعة الإمارات العربية المتحدة، أعمال المؤتمر الدولي الخامس عشر حول «الابتكارات في تكنولوجيا المعلومات»IEEE IIT 23، بمشاركة نخبة من العلماء والباحثين الدوليين، وأعضاء الهيئة التدريسية وطلبة الكلية.
وقال الدكتور فكري خرباش، عميد كلية تقنية المعلومات بالإنابة، إن المؤتمر يأتي ضمن سلسلة مؤتمرات وفعاليات تنظمها الكلية، ويعد منصة فريدة لرصد أحدث ما توصل له العلم حول العالم في مجال تقنيات تكنولوجيا المعلومات والحوسبة وتبادل الخبرات بين الباحثين والخبراء في المجالات ذات الصلة، بهدف تعزيز الثروة المعرفية والتقنية لطلبة الكلية، لضمان إعداد خريجين رواد ومبدعين في تخصصاتهم.
وأضاف أنه تم خلال فعاليات المؤتمر إبراز دور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تقديم حلول صديقة للبيئة تعمل على خفض انبعاث الكربون لتعزيز التنمية المستدامة ومكافحة التغير المناخي، وهو ضمن جهود الجامعة وخريطة الطريق الخاصّة بها لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 الذي تستضيفه الدولة 30 نوفمبر الجاري في مدينة إكسبو دبي.
من جهته، أوضح البروفيسور عبد الرحمن لكعص، رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر، أن المؤتمر الدولي الخامس عشر حول الابتكارات في تكنولوجيا المعلومات «IEEE IIT 2023» ركز على ثلاثة موضوعات رئيسية تصب كلها في تحقيق الاستدامة، وهي الذكاء الاصطناعي في علم البيانات، وإنترنت الأشياء الذكية IoT، وأمن البيانات وحفظ الخصوصية في عصر الذكاء الاصطناعي.

جامعة الإمارات
تكنولوجيا المعلومات
كلية تقنية المعلومات
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