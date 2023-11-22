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جامعة خليفة توفر جهاز محاكاة الطيران

عارف الحمادي وكولجيت غاتا أورا أمام جهاز المحاكاة (من المصدر)
23 نوفمبر 2023 00:56

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلنت كل من جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا وشركة بوينج، أمس، توفير جهاز محاكاة الطيران لدعم الطلبة المتخصصين بدراسة هندسة الطيران في الجامعة، حيث ساهمت شركة بوينج منذ العام 2020 في دعم مناهج تخصص هندسة الطيران التي تقدمها الجامعة بهدف تعزيز الإمكانيات لدى المهندسين والباحثين المتخصصين في هذا المجال في دولة الإمارات.
وقال الدكتور عارف سلطان الحمادي، نائب الرئيس التنفيذي في جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا: «يسعدنا أن نجدد تأكيدنا على الشراكة التي تربطنا مع بوينج، الشركة الرائدة عالمياً في مجال الطيران، لدعمهم لنا في توفير جهاز كبير لمحاكاة الطيران، والذي يعكس حرصنا المشترك على رسم معالم مستقبل الطيران والابتكار وإجراء البحوث المتقدمة في هندسة الطيران. توفر جامعة خليفة فرصة متميزة للاستفادة من المعرفة والخبرات التي تمتلكها بوينج، لتطوير رأس المال البشري الذي سيقوم بدوره بالتأثير الفعال في قطاع صناعة الطيران والفضاء في دولة الإمارات وخارجها».
وقال كولجيت غاتا أورا، رئيس شركة بوينج في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا: «تؤكد شراكتنا مع جامعة خليفة التزامنا بتطوير التعليم والتدريب لتلبية حاجات قطاع الطيران في دولة الإمارات. نفخر بدعمنا في توفير جهاز محاكاة الطيران هذا لتزويد الطلبة بالخبرات العملية التي تثري تعليمهم وتعزز مشاريعهم البحثية».
ويعتبر جهاز محاكاة الطيران أداة مختبرية مهمة في قسم هندسة الطيران في جامعة خليفة ووسيلة تعريفية لطلبة السنة الأولى من برنامج البكالوريوس وأداة يُستفاد منها في الدراسة والبحوث من قبل طلبة البكالوريوس في السنة الأخيرة وطلبة الدراسات العليا. 

جامعة خليفة
الطيران
هندسة الطيران
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