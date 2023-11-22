عمار النعيمي يستقبل سفير الاتحاد السويسري

عجمان (وام)

استقبل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، في ديوان الحاكم أمس آرثر ماتلي، سفير الاتحاد السويسري لدى الدولة، الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة تسلمه مهام عمله الجديد.

ورحب سمو ولي عهد عجمان، بالسفير السويسري، متمنياً له التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله، بما يسهم في تعزيز علاقات التعاون مع الاتحاد السويسري على مختلف الصعد.

من جانبه، عبر آرثر ماتلي، عن بالغ شكره وتقديره لسمو ولي عهد عجمان، على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، مشيداً بالمكانة الإقليمية والدولية لدولة الإمارات. حضر اللقاء الشيخ حميد بن عمار النعيمي، والشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي مدير عام مكتب شؤون المواطنين، وحمد راشد النعيمي مدير ديوان الحاكم، ويوسف محمد النعيمي مدير عام دائرة التشريفات والضيافة، وسالم سيف المطروشي نائب مدير ديوان الحاكم، وعدد من كبار المسؤولين.