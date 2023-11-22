سعود بن صقر يستقبل ممثل سلطان طائفة البهرة في الإمارات

رأس الخيمة (وام)

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد أمس، كنانة مضر جمال الدين، ممثل سلطان طائفة البهرة في دولة الإمارات.

ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بممثل سلطان طائفة البهرة وبحث معه عدداً من المواضيع الإنسانية ذات الاهتمام المشترك، مؤكداً أن التسامح والتعايش الحضاري نهج راسخ في مجتمع دولة الإمارات. من جانبه أعرب كنانة مضر جمال الدين، عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، مشيداً بروح التسامح والاعتدال الذي يسود مجتمع دولة الإمارات.