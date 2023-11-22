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سفارة رومانيا تقيم حفل استقبال بمناسبة يومها الوطني

حمدان بن خليفة بن حمدان لدى حضوره حفل سفارة رومانيا (وام)
23 نوفمبر 2023 00:56

أبوظبي (وام)

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حضر الشيخ حمدان بن خليفة بن حمدان آل نهيان الرئيس الفخري لمجلس الأعمال الروماني في الإمارات، حفل الاستقبال الذي أقامه بوغدان أوكتافيان باديكا سفير رومانيا لدى الدولة، مساء أمس بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.
حضر الحفل، الذي أقيم في فندق أبراج الاتحاد «كونراد» في أبوظبي، عبدالعزيز علي راشد النيادي نائب مدير إدارة غرب آسيا في وزارة الخارجية، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي المعتمدين لدى الدولة وكبار المسؤولين ورجال الأعمال وأبناء الجالية الرومانية المقيمة في الدولة.
وأكد السفير بوغدان، عمق العلاقات التي تربط رومانيا ودولة الإمارات العربية المتحدة، مشيداً بالسياسة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله».
وأضاف أن دولة الإمارات تعتبر شريكاً رئيسياً ومهماً لرومانيا في المنطقة، وتربطهما علاقات قوية وراسخة تشهد نمواً مضطرداً خلال السنوات الأخيرة وفي مختلف المجالات.

رومانيا
الإمارات
حمدان بن خليفة بن حمدان
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