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بدور القاسمي: 93 % نسبة توظيف المواطنين في «أميركية الشارقة»

معظم الموظفين المنضمين إلى الجامعة خلال عام 2023 مواطنون وأغلبهم من النساء (أرشيفية)
23 نوفمبر 2023 00:57

 الشارقة (الاتحاد)
أعلنت الشيخة بدور القاسمي، رئيسة الجامعة الأميركية في الشارقة، خلال اجتماعها مع مجلس أمناء الجامعة، أن معظم الموظفين الجدد الذين انضموا إلى الجامعة خلال عام 2023 كانوا من المواطنين وأغلبهم من النساء.
وفي إطار تنفيذ استراتيجية التوطين التي أطلقتها الشيخة بدور القاسمي في أبريل 2023 بالتنسيق مع دائرة الموارد البشرية بالشارقة، شهدت عملية تعيين المواطنين والمواطنات في الجامعة ارتفاعاً بنسبة 93%، إضافة إلى ذلك شغلت النساء الإماراتيات 80% من التعيينات الجديدة، في خطوة كبيرة لتعزيز تكافؤ الفرص والتوازن الذي تسعى الجامعة إلى تحقيقه في كوادرها البشرية.

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وقالت الشيخة بدور القاسمي: «فخورون بهذا الإنجاز الكبير الذي تحقق خلال فترة قصيرة، لا سيما أن معظم الوظائف الإماراتية الجديدة مخصصة لمناصب قيادية، حيث يهدف التوطين إلى اكتشاف المواهب المحلية ورعايتها، بالإضافة إلى تعزيز الاكتفاء الذاتي للقوى العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة».
وأضافت: «أغلب المناصب الجديدة تولتها نساء إماراتيات على درجة عالية من التأهيل والإبداع، لمنحهن فرصة بناء مسيرة مهنية مشرفة في وطنهن، ضمن رؤيتي الرامية إلى تنمية المهارات البشرية التي من شأنها أن تعود بالنفع على الجامعة وعلى نمو الاقتصاد والمجتمع الإماراتي بشكل عام».
وشددت الشيخة بدور القاسمي على أن تبني استراتيجية التوطين بالجامعة الأميركية في الشارقة يمثل محاولة جادة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية لدولة الإمارات، مجددة التزام الجامعة بتعزيز روح الانتماء والحس الوطني بين المواطنين الإماراتيين بجميع فئاتهم العمرية.
وتم تعيين الموظفين الجدد في مجموعة متنوعة من المناصب والأقسام بالجامعة، منها الشؤون المالية، والموارد البشرية، وتكنولوجيا المعلومات، وشؤون الطلبة، والخدمات الطلابية، وغيرها.
وناقش مجلس أمناء الجامعة، خلال الاجتماع، سبل البناء على هذه الإنجازات الأخيرة، من خلال تحقيق التوازن بين توظيف المواهب الدولية، وتقديم الفرص للمواطنين الإماراتيين للمساهمة في تطوير الجامعة، استناداً إلى ثقة الجامعة بقيمة وقدرات القوى العاملة فيها، والتي يعد تنوعها عاملاً مهماً في تطور الجامعة ونجاحها.

بدور القاسمي
أميركية الشارقة
الشارقة
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