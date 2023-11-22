«أسبوع أبوظبي للزراعة والأمن الغذائي» يختتم فعالياته

أبوظبي (الاتحاد)

اختتمت أمس فعاليات الدورة الثانية لأسبوع أبوظبي للزراعة والأمن الغذائي الذي أقيم تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، خلال الفترة من 20 إلى 22 نوفمبر الجاري في مركز أبوظبي الدولي للمعارض.

وشهد الأسبوع حضوراً لافتاً على المستويين الإقليمي والدولي بمشاركة أكثر من 600 شركة عارضة من 40 دولة حول العالم، بالإضافة عدد زوار بلغ أكثر من 10 آلاف زائر من المختصين في مجالات الزراعة وإنتاج الغذاء من نحو 90 دولة حول العالم، ويعتبر أسبوع أبوظبي للزراعة والأمن الغذائي الحدث الأكبر للزراعة المُستدامة والأمن الغذائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

واختتمت فعاليات مؤتمر الإمارات للميكروبيوم، والذي نظمه مركز خليفة للتقانات الحيوية والهندسة الوراثية في جامعة الإمارات، وبحضور الدكتورة مريم حارب السويدي نائب المدير العام للشؤون التشغيلية في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية والدكتور خالد أميري، مدير مركز خليفة للهندسة الوراثية والتقانات الحيوية، والدكتور سونيل موندرا، منسق اللجنة المنظمة للمؤتمر، الأستاذ المساعد في قسم علم الأحياء في جامعة الإمارات.

واستحوذ معرض «فيف الشرق الأوسط وأفريقيا للإنتاج الحيواني» الذي نظمته الشركة الهولندية فينو للمعارض، على اهتمام الكثير من العارضين الذين قدموا أحدث التقنيات العالمية في مجال صناعة الدواجن وبيض المائدة والأسماك ومنتجات الألبان حيث شارك في المعرض ما يزيد على 500 شركة حول العالم بالإضافة إلى موردين يغطون كافة مراحل سلسلة التوريد الغذائي في مجال البروتين الحيواني.

وشهد معرض فيف الشرق الأوسط وأفريقيا واحدة من أهم ورش العمل التخصصية لبحث آفاق استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتنمية وتطوير الثروة الحيوانية وتحسين كفاءة وجودة الإنتاج الحيواني من خلال تتبع ومكافحة انتشار الأمراض في مزارع الدواجن، ومواجهة تحديات التسويق والتمويل والإدارة والمبيعات من خلال تحليل اتجاهات السوق، وسلوك المستهلكين، بالإضافة إلى تعزيز سلسلة التوريد وتقليل الفاقد، لضمان استمرارية تحسين أداء القطاع الحيواني.

وتناولت إحدى الأوراق العلمية موضوع استخدام التقنيات الرقمية الجديدة والذكاء الاصطناعي لتحسين تركيب الأغذية الحيوانية، بهدف توفير خيارات تغذية صحية ومستدامة للإنسان، ويسعى هذا الاتجاه إلى تعزيز فهمنا لكيفية تكامل التكنولوجيا في سلسلة القيمة الغذائية، مما يسهم في تقديم منتجات ذات جودة عالية تلبي احتياجات التغذية البشرية بطريقة صحية ومستدامة. وفي سياق متصل، شهد الجناح المخصص للترويج لجائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي حضوراً لافتاً على مدار أيام الأسبوع حيث حرصت اللجنة العليا المنظمة للجائزة على تنظيم 10 ورش عمل للتعريف بأهداف الجائزة، المهرجانات والمسابقات المصاحبة لها في دورتها الثانية، بالإضافة إلى طرق التسجيل ومعايير التقييم.

تقنيات الإنتاج

استقطب معرض البستنة والزراعة في الشرق الأوسط وأفريقيا وهو الموجه للعاملين في قطاع البستنة والإنتاج النباتي العديد من الشركات الرائدة في المجال، إضافة إلى عدد من الخبراء والعلماء والباحثين والمبتكرين من شتى أنحاء العالم. وتم تسليط الضوء في نسخة هذا العام على تقنيات إنتاج الخضراوات والفواكه من المزرعة إلى المائدة والزراعة الدقيقة بالإضافة إلى الابتكارات والتقنيات الذكية لإنتاج الأغذية.