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منصور بن زايد وسعود المعلا والشيوخ يعزون في وفاة والدة صقر غباش

منصور بن زايد خلال تقديم التعازي بحضور سعيد غباش وصقر غباش والشيوخ وفي الصورة راشد العامري (تصوير: حمد الكعبي و«وام»)
23 نوفمبر 2023 00:59

رأس الخيمة (وام)
قدم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، أمس، واجب العزاء إلى معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي في وفاة والدته، وذلك خلال زيارة سموه مجلس العزاء في منطقة سيح البريرات برأس الخيمة.

وأعرب سموه خلال زيارته عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى أسرة وذوي الفقيدة، داعياً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ورضوانه ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

كما قدم صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، أمس، واجب العزاء إلى معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي في وفاة والدته حمده بنت راشد المهيري.

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وأعرب سموه خلال زيارته خيمة العزاء في منطقة السيح برأس الخيمة عن بالغ مواساته وصادق تعازيه لأهل وذوي الفقيدة سائلاً الله العلي القدير أن يغفر لها ويتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان.

كما قدم واجب العزاء سمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، والشيخ سالم بن عبدالرحمن بن سالم القاسمي رئيس مكتب صاحب السمو حاكم الشارقة، والشيخ راشد بن حميد بن راشد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، والشيخ أحمد بن صقر القاسمي رئيس دائرة الجمارك برأس الخيمة، ومعالي أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب البحريني، إلى جانب أعيان ووجهاء البلاد، وعدد من كبار المسؤولين في الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي، وجمع من المعزين من المواطنين والمقيمين.


 

 

منصور بن زايد
سعود المعلا
صقر غباش
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