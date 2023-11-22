الإمارات تشارك في اجتماع المجلس الوزاري العربي للمياه بالسعودية

أبوظبي (وام)

ترأس المهندس أحمد الكعبي، الوكيل المساعد لقطاع الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل في وزارة الطاقة والبنية التحتية، وفد دولة الإمارات المشارك في اجتماع الدورة الخامسة عشرة للمجلس الوزاري العربي للمياه، الذي استضافته مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

واستعرض، في كلمته ضمن الاجتماع، جهود ومشاريع الإمارات الداعمة لاستراتيجية الأمن المائي 2036، بالإضافة إلى مستهدفات قطاع الطاقة والمياه ضمن المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050، وأيضاً مبادرة الإمارات العالمية في نشر ورقة نقاش مُفصّلة تدعو إلى استجابة دولية وتحرك عالمي عاجل وتعزيز التعاون لمواجهة التحدي العالمي المتفاقم لندرة المياه، وجهود الدولة لتعزيز التوعية العالمية بقضية ندرة المياه، وأداء دورها القيادي لحشد استجابة دولية حاسمة مُنسقة لمواجهة هذه المُشكلة التي تُهدد مستقبل البشرية.

يذكر أن الدورة الخامسة عشرة للمجلس الوزاري العربي للمياه، ناقشت ضمن أجندتها متابعة تنفيذ خطة استراتيجية الأمن المائي في المنطقة العربية، وخطة التنمية المستدامة 2030، فيما يخص المياه، والتعاون العربي في مجال استغلال وإدارة الموارد المائية المشتركة.. كما تزامن مع الدورة انعقاد فعاليات المؤتمر العربي الخامس للمياه تحت شعار التنمية المستدامة في المنطقة العربية - الهدف السادس حول المياه والتحديات والفرص.