الخميس 23 نوفمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الإمارات تشارك في اجتماع المجلس الوزاري العربي للمياه بالسعودية

الإمارات تشارك في اجتماع المجلس الوزاري العربي للمياه بالسعودية
23 نوفمبر 2023 00:57

أبوظبي  (وام)

أخبار ذات صلة
الإمارات تجدد الدعوة إلى وقف الأعمال العدائية في أوكرانيا
الإمارات ترحب بإعلان هدنة في غزة وتبادل المحتجزين

ترأس المهندس أحمد الكعبي، الوكيل المساعد لقطاع الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل في وزارة الطاقة والبنية التحتية، وفد دولة الإمارات المشارك في اجتماع الدورة الخامسة عشرة للمجلس الوزاري العربي للمياه، الذي استضافته مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.
واستعرض، في كلمته ضمن الاجتماع، جهود ومشاريع الإمارات الداعمة لاستراتيجية الأمن المائي 2036، بالإضافة إلى مستهدفات قطاع الطاقة والمياه ضمن المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050، وأيضاً مبادرة الإمارات العالمية في نشر ورقة نقاش مُفصّلة تدعو إلى استجابة دولية وتحرك عالمي عاجل وتعزيز التعاون لمواجهة التحدي العالمي المتفاقم لندرة المياه، وجهود الدولة لتعزيز التوعية العالمية بقضية ندرة المياه، وأداء دورها القيادي لحشد استجابة دولية حاسمة مُنسقة لمواجهة هذه المُشكلة التي تُهدد مستقبل البشرية.
يذكر أن الدورة الخامسة عشرة للمجلس الوزاري العربي للمياه، ناقشت ضمن أجندتها متابعة تنفيذ خطة استراتيجية الأمن المائي في المنطقة العربية، وخطة التنمية المستدامة 2030، فيما يخص المياه، والتعاون العربي في مجال استغلال وإدارة الموارد المائية المشتركة.. كما تزامن مع الدورة انعقاد فعاليات المؤتمر العربي الخامس للمياه تحت شعار التنمية المستدامة في المنطقة العربية - الهدف السادس حول المياه والتحديات والفرص.

الإمارات
المجلس الوزاري العربي للمياه
السعودية
آخر الأخبار
أوكرانية في ميدان الاستقلال وسط كييف مع بدء موسم سقوط الثلج (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الإمارات تجدد الدعوة إلى وقف الأعمال العدائية في أوكرانيا
اليوم 00:59
طفل يقف بين أنقاض منزله المدمر في مدينة غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«اليونيسف»: غزة باتت المكان الأخطر في العالم للأطفال
اليوم 00:59
لانا نسيبة تلقي بيان الإمارات أمام مجلس الأمن (من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات ترحب بإعلان هدنة في غزة وتبادل المحتجزين
اليوم 00:59
بايدن على متن الطائرة الرئاسية (أ ف ب)
الأخبار العالمية
بايدن يحيي الذكرى الستين لاغتيال جون كينيدي
اليوم 00:59
تصاعد أعمدة الدخان جراء المعارك في جنوب الخرطوم (أ ف ب)
الأخبار العالمية
تحذيرات من مخاطر استمرار الأزمة في السودان
اليوم 00:59
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©