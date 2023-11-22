شرائح هاتفية «خضراء» لتلبية احتياجات زوار «COP28»

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت في الإمارات مبادرة جديدة لتوفير الشرائح الهاتفية الصديقة للبيئة والمعاد تدويرها، في إطار استعدادات ««&e»» لمشاركتها في مؤتمر الأطراف «COP28» في دبي، وباعتبارها شريكاً رئيسياً للتكنولوجيا في هذا الحدث العالمي.

وتَمَّ تصنيع الشرائح الهاتفية الجديدة من الأجهزة الإلكترونية المُعَاد تدويرها، وهي أكثر مراعاةً للبيئة بالمقارنة مع البطاقات التقليدية، وأقل تأثيراً في البصمة الكربونية.

كما تَمَّ توفير أكثر من نصف مليون شريحة خضراء لتلبية احتياجات الزُّوَّار والوافدين إلى دولة الإمارات خلال مؤتمر الأطراف «COP28».