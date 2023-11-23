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أبوظبي.. إطلاق"هاكاثون" لتصميم ساحة ترفيهية في مدينة الرياض

أبوظبي.. إطلاق"هاكاثون" لتصميم ساحة ترفيهية في مدينة الرياض
23 نوفمبر 2023 11:37

أطلقت بلدية مدينة أبوظبي "هاكاثون" لتصميم ساحة ترفيهية في مدينة الرياض في أبوظبي.

تأتي المبادرة انطلاقاً من السعي لاستخدام الأدوات الابتكارية الفعالة وتطبيقها على مستوى البلدية للارتقاء بجودة الأفكار والحلول الابتكارية لتذليل التحديات، وتسريع الإنجاز.

وتهدف البلدية لتصميم ساحات الأحياء السكنية بمفهوم إبداعي، والارتقاء بالمرافق الترفيهية في المنطقة، وزيادة التفاعل الاجتماعي، وتشجيع الأنشطة الثقافية، وإيجاد وجهة سياحية واجتماعية ترفيهية بمعايير ومواصفات تلبي تطلعات سكان مدينة الرياض.

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وتم إطلاق الهاكاثون بطابع مجتمعي لإتاحة الفرصة أمام أهالي المدينة للمشاركة وطرح تصميم خاص للمساحة المختارة وفقاً للبيانات المحددة.

وأوضحت البلدية أن المرشحين للمشاركة في الهاكاثون يتمثلون في مصممي الجرافيك والتصميم الحضري، ومهندسي البنية التحتية، والمختصين في البيئة والاستدامة، ورواد الأعمال والمبتكرين، والباحثين، وسكان مدينة الرياض.

وأشارت إلى أن المساحة المستهدفة لتصميم الساحة الترفيهية تبلغ 735,000 متر مربع، لافتة إلى أن المخرجات المتوقعة من الحدث هو الحصول على تصميم عصري لوجهة سياحية واجتماعية وترفيهية في مدينة الرياض، ومعايير يتم الاستناد إليها مستقبلاً في تصميم الساحات المجتمعية.
 


المصدر: وام
الرياض
هاكثون الطرق
بلدية أبوظبي
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