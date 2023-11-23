عبدالله بن زايد يترأس أعمال اللجنة المشتركة الإماراتية البحرينية

ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، أعمال الدورة الحادية عشرة من اللجنة العليا المشتركة بين دولة الإمارات ومملكة البحرين، فيما ترأس الجانب البحريني معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير خارجية مملكة البحرين. ورحب سموه في مستهل كلمته خلال اجتماع اللجنة، بمعالي الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، والمشاركين في أعمال الدورة الحادية عشرة من اللجنة المشتركة بين دولة الإمارات ومملكة البحرين الشقيقة. وأكد سموه عمق العلاقات الإماراتية البحرينية، وجذورها التاريخية الراسخة، التي أسسها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وأخوه الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة، «طيب الله ثراهما».. وقد استكمل مسيرة العمل المشترك والإنجاز صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخوه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين حفظه الله.



وقال سموه: «دولة الإمارات كانت وما زالت ترى في شقيقتها البحرين شريكاً استراتيجياً، وجزءاً أصيلاً من مسيرة التقدم والازدهار في الخليج العربي والمنطقة برمتها». وأضاف سموه: «حققت تجارتنا الثنائية غير النفطية « في السلع» نمواً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، حيث بلغت قيمتها حوالي 7 مليارات دولار عام 2022، كما نتطلع باستمرار إلى تعزيز علاقتنا الثنائية في شتى المجالات، ومنها التجارة والاستثمار، والتعليم، والثقافة، والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا المالية، والسياحة، الصحة، بالإضافة إلى العمل معاً ضمن الشراكة الصناعية التكاملية التي أطلقتها دولة الإمارات مع البحرين، والأردن، ومصر العام الماضي». وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، على الاهتمام بتعزيز مستويات التعاون الثنائي بين البلدين ضمن المؤسسات الدولية، والمنظمات والمبادرات متعددة الأطراف. وجدد سموه في ختام كلمته الشكر إلى معالي وزير خارجية البحرين والوفد المشارك في أعمال اللجنة.



وفي ختام أعمال اللجنة وقع سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، ومعالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير خارجية البحرين، على محضر اجتماع الدورة الحادية عشرة من اللجنة العليا المشتركة بين دولة الإمارات ومملكة البحرين. حضر أعمال اللجنة المشتركة، معالي الدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم، ومعالي خليفة شاهين المرر وزير دولة، ومعالي زكي أنور نسيبة المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، وعدد من المسؤولين من كلا البلدين.



عقب ذلك، شهد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية مراسم التوقيع على 5 مذكرات تفاهم بين البلدين. وقد شهد سموه التوقيع على مذكرة تفاهم بين الهيئة الاتحادية للموارد البشرية، وجهاز الخدمة المدنية في مملكة البحرين. وقع المذكرة، معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير خارجية مملكة البحرين، وسعادة ليلى عبيد السويدي مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بالإنابة. وشهد سموه التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة والبنية التحتية، ووزارة شؤون الكهرباء والماء في مملكة البحرين. وقع مذكرة التفاهم معالي خليفة شاهين المرر، ومعالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني. وشهد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة التربية والتعليم، ومركز ناصر للتأهيل والتدريب المهني في مملكة البحرين. وقع المذكرة، معالي الدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي، ومعالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني. كما شهد سموه التوقيع على مذكرة تفاهم بين جامعة الإمارات العربية المتحدة وجامعة البحرين، حيث وقعها معالي زكي أنور نسيبة، وسعادة الدكتور فؤاد محمد الأنصاري رئيس جامعة البحرين. وشهد سموه التوقيع على مذكرة تفاهم بين مؤسسة دبي للمستقبل ووزارة الصناعة والتجارة في مملكة البحرين. وقع مذكرة التفاهم، سعادة خلفان جمعة بلهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، ومعالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني.