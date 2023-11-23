الجمعة 24 نوفمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

"التخفيضات الكبرى" في دبي تنطلق غداً بمشاركة 500 علامة تجارية و2000 متجر

"التخفيضات الكبرى" في دبي تنطلق غداً بمشاركة 500 علامة تجارية و2000 متجر
23 نوفمبر 2023 13:51

تشارك أكثر من 500 علامة تجارية ومن خلال ما يزيد على 2000 متجر في جميع أنحاء دبي في تقديم تخفيضات هائلة تصل إلى 90 بالمئة مع انطلاق "3 أيام من التخفيضات الكبرى" يوم الجمعة المقبل 24 نوفمبر، والتي تتيح للمتسوقين فرصة مثالية لخوض تجربة تسوق فريدة من العلامات التجارية المفضلة في مراكز التسوق والمتاجر.

أخبار ذات صلة
إطلاق «بيت الاستدامة» في المنطقة الخضراء بـ«مدينة إكسبو»
حملات توعوية بالتصاريح المهنية لسائقي المركبات الثقيلة

وتقام الـ "3 أيام من التخفيضات الكبرى" برعاية مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة في السنة مرتين، وتقدم لعشاق التسوق مجموعة واسعة من العروض الترويجية المذهلة ضمن فئات متعددة، بما في ذلك المنتجات الإلكترونية والأزياء والجمال والأدوات المنزلية وغيرها، مع تخفيضات لا تقبل المنافسة.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
دبي
مراكز التسوق
آخر الأخبار
«المهام الخاصة» بطل كأس «شرطة أبوظبي»
الرياضة
«المهام الخاصة» بطل كأس «شرطة أبوظبي»
اليوم 10:38
«الريال» يصطاد موهوب «السامبا»!
الرياضة
«الريال» يصطاد موهوب «السامبا»!
اليوم 10:28
دخان أثناء اختبار التشغيل في مركز جويانا للفضاء في غيانا الفرنسية.
الترفيه
"أريان 6" يجتاز اختباراً حاسماً قبل إطلاقه
اليوم 10:18
«أبيض الناشئين» يواجه السعودية وسوريا والأردن في «غرب آسيا»
الرياضة
«أبيض الناشئين» يواجه السعودية وسوريا والأردن في «غرب آسيا»
اليوم 10:04
بايدن يقضي عطلة عيد الشكر في نانتوكيت
الترفيه
بايدن يقضي عطلة عيد الشكر في نانتوكيت
اليوم 09:59
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©