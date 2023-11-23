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فريق "عام الاستدامة" يطلق "بيت الاستدامة" في المنطقة الخضراء خلال "COP28"

فريق "عام الاستدامة" يطلق "بيت الاستدامة" في المنطقة الخضراء خلال "COP28"
23 نوفمبر 2023 14:56

أعلن فريق "عام الاستدامة" أنه سيطلق بالتزامن مع انعقاد مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28"، فعالية "بيت الاستدامة"، في المنطقة الخضراء بمدينة "إكسبو دبي"، بحيث تتاح للجمهور زيارته خلال الفترة من 3 حتى 12 ديسمبر 2023 للتعرف على رحلة دولة الإمارات نحو الحياد المناخي، التي ترتكز على القيم الراسخة للدولة في تشجيع العمل المناخي الشامل.

وقالت معالي مريم المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، مفوض عام أجنحة دولة الإمارات في مؤتمر الأطراف "COP28": "نحن أمام فرصة فريدة لتوحيد العالم نحو هدف مشترك هو "مستقبل مستدام لكوكبنا" وبينما تواصل دولة الإمارات رحلتها نحو تحقيق الحياد المناخي، نستمد من قدرة أجدادنا على تخطي التحديات لتوظيف الفرص التي تعزز العمل المناخي الجماعي، ونحن نشجع ضيوفنا على زيارة بيت الاستدامة والتعرف أكثر على جهود دولة الإمارات عبر تاريخها، فضلاً عن طموحاتها نحو مستقبل مزدهر مستدام".

ويقدم "بيت الاستدامة" تجربة سردية تفاعلية لوفود وضيوف "COP28" وممثلي القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية والجمهور عبر ثلاثة أقسام رئيسية هي واحة الاستدامة، ورحلتنا إلى التقدم الجماعي، ومستقبل ازدهارنا المستدام.

ويستضيف بيت الاستدامة فعاليات عامة خلال فترة انعقاد "COP28" من بينها فعاليات "بوب كوب" التي تقام في واحة الاستدامة، وهي عبارة عن سلسلة من ورش العمل التفاعلية تعنى بالعمل المناخي تتضمن أنشطة غامرة وتجارب تأملية، وتقييم شخصي للسلوكيات المستدامة. كما تتيح فعاليات "بوب كوب" الفرصة للمشاركين لتعلم مبادئ التصميم وطرق التطبيق بما يحقق التأثير المناخي المنشود، وطرح أفكارهم وآمالهم عن المستقبل مع قادة العمل المناخي.

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وتم تصميم مبنى "بيت الاستدامة"، والذي عُرف ضمن فعاليات "إكسبو 2020 دبي" بجناح دولة الإمارات العربية المتحدة، من قبل المعماري العالمي الشهير سانتياغو كالاترافا، الذي استلهم في تصميماته الصقر، الطائر الوطني لدولة الإمارات.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، قد أعلن العام 2023 "عام الاستدامة" في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويتضمن عام الاستدامة مبادرات وفعاليات وأنشطة متنوّعة تسلط الضوء على تراث دولة الإمارات الغني في الممارسات المستدامة، إضافة إلى نشر الوعي حول قضايا الاستدامة البيئية وتشجيع المشاركة المجتمعية في تحقيق استدامة التنمية ودعم الاستراتيجيات الوطنية في هذا المجال.

 

المصدر: وام
كوب 28
عام الاستدامة
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