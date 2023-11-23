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سعود بن صقر يستقبل سفير البوسنة والهرسك

سعود بن صقر يستقبل سفير البوسنة والهرسك
23 نوفمبر 2023 15:06

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد اليوم، سعادة بويان جوكيتش، سفير البوسنة والهرسك لدى الدولة، الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة تسلمه مهام عمله الجديد.

ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بسعادة السفير، متمنياً له التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله بما يسهم في تعزيز علاقات التعاون الوثيقة بين البلدين الصديقين على مختلف الصعد.

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من جانبه، عبر سعادة بويان جوكيتش، عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، مثنياً على العلاقات القوية التي تربط بين البلدين الصديقين.

المصدر: وام
سعود بن صقر القاسمي
الإمارات
البوسنة والهرسك
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