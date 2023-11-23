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مجلس الوزراء يعتمد إجازة الحكومة الاتحادية بمناسبة عيد الاتحاد الـ 52

مجلس الوزراء يعتمد إجازة الحكومة الاتحادية بمناسبة عيد الاتحاد الـ 52
23 نوفمبر 2023 15:22

اعتمد مجلس الوزراء إجازة الحكومة الاتحادية بمناسبة عيد الاتحاد الـ 52 ،من يوم السبت 2 ديسمبر وحتى يوم الاثنين 4 ديسمبر 2023، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الثلاثاء الموافق 5 ديسمبر، وأن يكون يوم الجمعة الموافق 1 ديسمبر 2023 يوم عمل عن بعد لموظفي الوزارات والجهات الاتحادية .

بحسب منشور للحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات على منصة «إكس».

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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مجلس الوزراء
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