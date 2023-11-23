قدّم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، اليوم ، واجب العزاء في وفاة المغفور لها بإذن الله تعالى فاطمة جمعة المهيري، أرملة المرحوم خليفة بن ثالث الحميري، وذلك خلال زيارة سموه لمجلس العزاء في دبي.

وقد أعرب سموه عن صادق عزائه ومواساته لأسرة وأبناء الفقيدة، داعياً المولى سبحانه وتعالى أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهم أسرتها وذويها جميل الصبر وحسن العزاء.

حمدان ومكتوم بن محمد يُقدّمان واجب العزاء في أرملة خليفة بن ثالث الحميري

كما قدّم سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، واجب العزاء في وفاة أرملة المرحوم خليفة بن ثالث الحميري، سائلاً الله العليّ القدير أن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أسرتها وذويها الصبر والسلوان.