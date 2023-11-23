الطقس المتوقع على الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً، يصبح غائماً أحياناً على الجزر مع تكون السحب الركامية على بعض المناطق، خاصة الساحلية والشمالية ليلاً وصباح السبت يصاحبها سقوط أمطار، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وأوضح المركز، في بيانه اليومي، أن حركة الرياح ستكون شمالية غربية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س.

يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط، قد يضطرب أحياناً ليلاً مع السحب. ويحدث المد الأول عند الساعة 10:39 والمد الثاني عند الساعة 23:02 والجزر الأول عند الساعة 17:06 والجزر الثاني عند الساعة 04:43.

في بحر عمان يكون الموج خفيفاً. يحدث المد الأول عند الساعة 20:06 والمد الثاني عند الساعة 07:08 والجزر الأول عند الساعة 13:29 والجزر الثاني عند الساعة 01:33.