برعاية رئيس الدولة.. منافسات جائزة زايد الكبرى لسباقات الهجن تنطلق السبت

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، تنطلق بعد غد السبت منافسات جائزة زايد الكبرى لسباقات الهجن 2023، وتتواصل فعالياتها حتى الأول من ديسمبر المقبل على أرضية ميدان الوثبة في العاصمة أبوظبي.

تحظى جائزة زايد الكبرى بمشاركة كبيرة من كبار ملاك الهجن في الدولة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وحددت اللجنة المنظمة 214 شوطا ستجري بواقع 60 شوطا لسن الحقايق، و40 شوطا لسن اللقايا، و34 شوطا لسن الإيداع، و30 شوطا لسن الثنايا، و40 شوطا لسن الحول والزمول، يتنافسون على 36 رمزا تختتم بجائزة شوط الحول الرئيسي على السيف الذهبي وجائزة الـ5 ملايين درهم.

كما ستشهد السباقات 10 أشواط تراثية حددت للفئة العمرية من 15 إلى 20 عاما، وخصصت اللجنة المنظمة لها جوائز نقدية قيمة تصل إلى 100 ألف درهم للفائز بالمركز الأول، وجوائز نقدية قيمة لبقية المراكز إلى صاحب المركز العاشر.

تعتبر المنافسات ذات قيمة عالية عند المشاركين حيث إنها الجائزة الوحيدة التي تحمل اسم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، صاحب الفضل الأول في إطلاق سباقات الهجن قبل أكثر من خمسة عقود، واستمرارها بفضل الدعم الكبير الذي تلقاه من القيادة الرشيدة، كما تحظى منافسات جائزة زايد الكبرى بمتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان استمرارا لاهتمام سموه بهذه الرياضة من خلال مواكبة التطورات التي تمت إضافتها إليها طوال الأعوام السابقة.

ينظم اتحاد سباقات الهجن، برئاسة معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، المنافسات ابتداء من عملية التسجيل التي انطلقت في 18 نوفمبر الجاري وتواصلت حتى اليوم.

وانطلقت جائزة زايد الكبرى للمرة الأولى في عام 1994، وتزداد أشواطها ومنافساتها قوة وصلابة كل عام، مع تضاعف أعداد المشاركين فيها، ويفخر الكثير من أبناء القبائل بأنهم فازوا بأحد الرموز فيها.