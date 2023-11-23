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«الإمارات للمغامرات».. رحلات في ضيافة الطبيعة

عدد من أعضاء «الإمارات للمغامرات»
24 نوفمبر 2023 01:26

خولة علي (دبي) 
تواصل الفرق الشبابية للمغامرات جهودها ودورها في تنشيط الحركة في المواقع الطبيعية من الدولة مع اعتدال الأجواء، من خلال الكثير من البرامج والفعاليات والأنشطة التي تنظم من قبلهم لتحويل المساحات المفتوحة من الطبيعة إلى ساحة نشطة بالمتعة والترفيه في بيئة مثالية، حيث الراحة والهدوء والاستجمام، فلم تعد المناطق الجبلية أو البحرية مجهولة أو مبهمة، ولم تعد تشكل عائقاً أمام الزوار أو محبي السياحة والطبيعة، بعد أن مهّد المغامرون الطريق أمامهم ليكتشفوا مناطق غنية بالموارد الطبيعية التي تنعش السياحة الداخلية، ومن بين الفرق التي أسهمت في جذب الزوار إلى الطبيعة المحلية وتفعيل برامج وأنشطة لدعم الاستدامة والتوعية بالمحافظة على الطبيعة الجبلية، فريق «الإمارات للمغامرات». 

شغف المغامرة
عن بداية مسيرة الفريق، تشير عائشة جاسم، عضوة فريق الإمارات للمغامرات، إلى أن الفريق يتكون من مجموعة من هواة المغامرات والشغف بالرياضة ومحبي الطبيعة، التي تمثل ملاذاً لهم لممارسة أنشطتهم الرياضية في شتى المواقع بالهواء الطلق، باعتبارهم أكثر ارتباطاً وانسجاماً مع الطبيعة، فهي تمدهم بالقوة والطاقة الإيجابية، وقد تم تأسيس الفريق عام 2021، ولم يكن دوره مقتصراً على الرياضة الجبلية، إنما اهتم بالمغامرات السياحية الجوية والبرية وأيضاً البحرية، داخل الدولة وخارجها، لجميع الفئات العمرية، ومنحهم فرصة تجربة رحلات ترفيهية في أحضان الطبيعة، بهدف المتعة والفائدة، وليس الاستجمام فقط. 

«كوب 28»
عن مفهوم وطبيعة الرحلات التي ينظمها الفريق، أشارت عائشة جاسم، قائلة: «تزامناً مع مؤتمر (كوب 28) هذا العام، يهدف الفريق إلى نشر الوعي حول قضايا الاستدامة البيئية وتشجيع المشاركة المجتمعية لتحقيقها، من خلال عدد من الفعاليات والبرامج المتنوعة التي تدعم مفهوم الاستدامة، وتتعامل مع الطبيعة عبر سلوكيات يتم تعزيزها أثناء ممارسة بعض الأنشطة، مع استخدام منتجات مستدامة لا توثر على سلامة البيئة خلال الرحلات، بحيث يترك الفرد المكان نظيفاً وخالياً من المخلفات، دون أن يعتدى على الطبيعة أو يؤثر سلباً عليها». 

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اهتمام ودعم 
وتؤكد عايشة جاسم أن دولة الإمارات تهتم بقطاع رياضة المغامرات بشكل عام من خلال الدعم والتسهيلات المختلفة، حيث يتم تنظيم العديد من الأنشطة برعاية الجهات الرياضية دون رسوم، وتشجع جميع فئات المجتمع على المشاركة، كما منحت المغامرين رخصاً لمزاولة نشاطهم وقدمت لهم الدعم لتنظيم الرحلات، حيث إن هذه الأنشطة تساهم في تنشيط قطاع السياحة في الدولة بشكل كبير، من خلال تعريف الزوار بالأماكن الطبيعية الخلابة. 

«حتا للاستدامة»
يحرص فريق الإمارات للمغامرات على التفاعل مع مختلف المناسبات الاجتماعية والصحية، فقد نظم مؤخراً رحلة «هايكنغ» للنساء بمناسبة«أكتوبر الوردي» للتوعية بمخاطر سرطان الثدي، هذا إلى جانب عدد من الأنشطة والبرامج الذي يطلقها كل عام مع قدوم الشتاء، حيث يكون الجميع على موعد بمهرجان حتا للاستدامة 2023 في نوفمبر، والذي يقدم مجموعة من الفعاليات أهمها المسير، تسلق الجبال، عرض الكرفانات، مسابقه تزيين الكرفانات بالتزامن مع «يوم العَلم»، عرض الدراجات، مسابقة الطبخ، عروض تراثية محلية، ورش الاستدامة وفنون الرسم، عروض المشاريع الصغيرة، والتخييم.

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