تعاون بحثي بين جامعة الإمارات وتحالف الجامعات الآسيوية

العين (الاتحاد)

تسعى جامعة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز مكانتها العالمية من خلال التعاون البحثي مع العديد من الجامعات الآسيوية، حيث تشارك جامعة الإمارات في تحالف الجامعات الآسيوية (AUA) بهدف توسيع قدراتها البحثية.

وأشار الدكتور أحمد مراد - النائب المشارك للبحث العلمي في الجامعة، إلى أن جامعة الإمارات تشجع على تعزيز العلاقات القائمة بينها وبين تحالف الجامعات الآسيوية. وأضاف أن «هذه الشراكات تسهم في تبادل المعرفة والخبرات بين الباحثين وأعضاء هيئة التدريس في العديد من التخصصات، بحيث تعمل المشاريع البحثية المشتركة على تحسين مستوى البحث العلمي وتطوير تكنولوجيات جديدة ذات أهمية في مجالات متنوعة مثل الطب والهندسة والعلوم البيئية».

وأكد أنه خلال الفترة ما بين 2018-2022 تمّ تمويل 47 مشروعاً بحثياً في برنامج الأبحاث المشتركة مع تحالف الجامعات الآسيوية AUA، تختص بمجالات متنوعة مثل الطب، والهندسة، والعلوم، والمياه، والطاقة، وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة والطب البيطري، والإدارة والاقتصاد، بحيث تمّ تمويل 6 مشاريع بحثية في عام 2018 وتمويل 14 مشروعاً بحثياً في عام 2020، وتمويل 14 مشروعاً بحثياً في عام 2021، وتمويل 13 مشروعاً بحثياً في عام 2022.