شرطة دبي تحصل على الاعتماد الدولي في إدارة الابتكار واستشراف المستقبل

دبي (الاتحاد)

حصلت القيادة العامة لشرطة دبي على شهادتين في الاعتماد الدولي من المعهد العالمي لإدارة الابتكار «GIMI» ومقره الولايات المتحدة الأميركية، في مجالي «إدارة الابتكار»، و«استشراف المستقبل»، وضمن المستوى الرابع وهو الأعلى في هذا الاعتماد، وذلك بعد عملية تقييم شاملة من قبل لجنة التقييم المُختصة والمؤلفة من خبراء دوليين.

وأكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، جعلت من فكر الابتكار واستشراف المستقبل نهجاً تمضي به دبي بخطى سريعة وواثقة نحو ارتقاء أعلى مراتب التميز في مختلف المجالات، لتصبح، بكافة قطاعاتها، نموذجاً عالمياً مُلهماً في توظيف الفكر المُبدع لتقديم خدمات نوعية للمجتمع تحقق أعلى مستويات رضا أفراده ضمن شتى القطاعات الحيوية، ومن بينها القطاع الشرطي.

وأكد اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة، أن الحصول على شهادتيّ الاعتماد الدوليتين يأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي الدائم على تحقيق التميز والريادة في مختلف المجالات، وتسخير كافة إمكاناتها في الابتكار والتطوير لتعزيز الأمن والأمان والعمل على تحقيق أعلى درجات رضا أفراد المجتمع عبر ما تقدمه من خدمات نوعية تراعي أفضل المعايير والممارسات العالمية.

بدوره، أوضح اللواء أحمد رفيع، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، أن الحصول على شهادتي الاعتماد الدولي في «إدارة الابتكار، واستشراف المستقبل»، يعتبر مهماً للغاية في مسيرة العمل الشرطي، لما يعكسه من نضج في هذين المجالين خاصة بعد خضوع عمليات وممارسات شرطة دبي إلى تقييم من قبل خبراء مُختصين على مستوى عالمي، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز الجديد، يُضاف إلى سجل الإنجازات النوعية والمتميزة لشرطة دبي.

وتسلم العميد منصور القرقاوي مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية، شهادة الاعتماد الدولية في مجال إدارة الابتكار، فيما تسلم المُقدم أنور النمر مدير إدارة الشؤون الإدارية في مركز استشراف المستقبل شهادة الاعتماد الدولية في مجال النضج باستشراف المستقبل، وذلك خلال المؤتمر السنوي للمعهد العالمي لإدارة الابتكار الذي نظمه هذا العام في العاصمة الفلبينية مانيلا.