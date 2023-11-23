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حملات توعوية بالتصاريح المهنية لسائقي المركبات الثقيلة

تعزيز ورفع مستوى أهمية حيازة التصاريح المهنية المطلوبة (من المصدر)
24 نوفمبر 2023 01:23

دبي (وام)

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انتهت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مؤخراً، من خلال إِدارة رقابة أنشطة الترخيص بمؤسسة الترخيص وبالتنسيق مع إدارة المرور بمؤسسة المرور والطرق وإدارة ترخيص السائقين بمؤسسة الترخيص في الهيئة وبالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي، حملات توعوية وتفتيشية استهدفت سائقي المركبات الثقيلة في الإمارة بهدف تعزيز ورفع مستوى أهمية حيازة التصاريح المهنية المطلوبة الصادرة من الهيئة لممارسة هذه المهنة استناداً إلى القرار رقم (57) لسنة 2017 الصادر من المجلس التنفيذي لإمارة دبي.
واستفاد من الحملة (1000) سائق مركبة ثقيلة مقارنة بـ(500) سائق العام الماضي 2022 أي بزيادة بلغت (100%)، كما سجّلت الحملة إقبالاً على التقديم على خدمة إصدار (تصريح مهني لسائق مركبة ثقيلة جديد) أو (تجديد التصريح لسائق مركبة ثقيلة)، حيث بلغت أعداد طلبات التقديم على تصريح جديد وتجديد التصريح المنتهي أكثر من (10.000) في عام 2023 مقارنة بنفس الفترة من عام 2022 والتي بلغت فيها طلبات التقديم على تصريح جديد وتجديد التصريح المنتهي (4.135)، أي بنسبة زيادة بلغت (60%). 
وقد تركّزت هذه الحملات في مناطق حيوية من إمارة دبي شملت شوارع رأس الخور، الإمارات، محمد بن زايد، دبي - العين، آل مكتوم والخيل.

المركبات الثقيلة
الإمارات
دبي
هيئة الطرق والمواصلات
حملات التوعية
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