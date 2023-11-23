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نقل مهام المنشآت الإصلاحية إلى «قضاء أبوظبي»

يوسف العبري ومكتوم الشريفي والحضور خلال الاجتماع (من المصدر)
24 نوفمبر 2023 01:24

أبوظبي (الاتحاد)

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استقبل المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، اللواء مكتوم علي الشريفي، مدير عام شرطة أبوظبي، وذلك في إطار مناقشة الإجراءات التنفيذية لنقل مهام واختصاصات إدارة المنشآت العقابية والإصلاحية ومؤسسات الأحداث في إمارة أبوظبي، من القيادة العامة للشرطة إلى دائرة القضاء، اعتباراً من 1 يناير 2024.
كما استعرض اللقاء، آفاق الشراكة الاستراتيجية بين دائرة القضاء والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، تنفيذاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بتحقيق الريادة والتميز في جميع القطاعات، وتماشياً مع التوجيهات المباشرة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بترسيخ أواصر التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، بما يضمن التكامل المنشود واستمرارية تطوير منظومة الخدمات، ودورها في تعزيز المكانة التنافسية لإمارة أبوظبي عالمياً.
وثمن المستشار يوسف العبري، دعم القيادة الرشيدة لتطوير المنظومة القضائية في إمارة أبوظبي، مؤكداً الجاهزية التقنية والإدارية لدى دائرة القضاء لإتمام عملية نقل اختصاصات إدارة المنشآت العقابية والإصلاحية ومؤسسات الأحداث في الإمارة، بالتعاون والتنسيق مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي، وذلك في ظل الاعتماد على التحول الرقمي والتقنيات الحديثة المعتمدة في منظومة العمل الحكومي، والتي تتيح سهولة تبادل البيانات والمعلومات.
وأشاد بالجهود التكاملية والتعاون الوطيد بين دائرة القضاء وشرطة أبوظبي، لما لها من دور فاعل في ترسيخ منظومة رائدة لتحقيق العدالة الجنائية، في ظل نظام قضائي متميز يقدم خدمات عالمية الجودة.

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المنشآت الإصلاحية والعقابية
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