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ديوان المحاسبة يشارك في اجتماع المجلس التنفيذي لـ«الإنتوساي»

ديوان المحاسبة يشارك في اجتماع المجلس التنفيذي لـ«الإنتوساي»
24 نوفمبر 2023 01:23

أبوظبي (الاتحاد)

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شارك وفد من ديوان المحاسبة من دولة الإمارات برئاسة معالي حميد عبيد أبوشبص – رئيس الديوان في الاجتماع الـ 77 للمجلس التنفيذي للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة (الإنتوساي)، والذي عُقد في العاصمة النمساوية فينا.
وقال المتحدث الرسمي باسم ديوان المحاسبة: «نحرص من خلال المشاركة في هذه الاجتماعات على تعزيز التواصل والتعاون بين الأجهزة المختصة بالعمل الرقابي حول العالم بما يحقق الأهداف الاستراتيجية المشتركة. كما نعمل على زيادة تبادل الخبرات والمعارف والمهارات المتخصصة في مجال العمل الرقابي وتنمية القدرات المؤسسية في مجال التدريب والتطوير والمعرفة».
كما شارك وفد ديوان المحاسبة في احتفالية الذكرى الـ 70 لتأسيس المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي) التي أقيمت على هامش الاجتماع، بحضور معالي رئيس المجلس الوطني بجمهورية النمسا فولفجانج سوبوتكا، ومشاركة عددٍ من أصحاب المعالي رؤساء الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة.

ديوان المحاسبة
الإمارات
منظمة الإنتوساي
حميد عبيد أبوشبص
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