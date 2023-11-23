البرازيل تضع أهدافاً طموحة خلال رئاستها لمجموعة العشرين

أعلن الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، اليوم الخميس، أهدافا طموحة تسعى بلاده لتحقيقها خلال رئاستها لمجموعة العشرين. تتولى البرازيل رئاسة المجموعة في الفترة بين من الأول من ديسمبر المقبل إلى الثلاثين من نوفمبر 2024.

ونقلت وسائل إعلام عن دا سيلفا قوله إنه يريد بحث إصلاح المؤسسات المالية الدولية.

وذكرت وسائل الإعلام أن تصريحات دا سيلفا جاءت خلال اجتماع لتشكيل المجلس الوطني لمجموعة العشرين في العاصمة برازيليا.

وقال دا سيلفا: «ليس من الممكن لمؤسسات بريتون وودز، كصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، والكثير غيرهما، مواصلة العمل كما لو أنه لم يحدث شيء في العالم، وكما لو أنه قد تم حل كل شيء، وإقراض أموال لسداد ديون وليس إنشاء أصل منتج».

واستشهد الرئيس البرازيلي بديون الأرجنتين وديون دول أفريقية. كما ستحظى قضايا مكافحة الجوع والفقر ومحاربة تغير المناخ بأولوية اهتمامات رئاسة البرازيل لمجموعة العشرين.