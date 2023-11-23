لجنة حقوق الإنسان تنظم «أثر التغير المناخي على الحقوق»

أبوظبي (وام)

عقدت اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان في دولة الإمارات، أمس الأول، في أبوظبي، وبالتعاون والشراكة مع إدارة حقوق الإنسان في جامعة الدول العربية، فعالية إقليمية رفيعة المستوى تحت عنوان «أثر التغير المناخي على التمتع بحقوق الإنسان وتحقيق أهداف التنمية المستدامة».

وأشار محمد النعيمي، وكيل وزارة التَغيُّر المناخي والبيئة بالوكالة، في البيان الذي ألقاه خلال افتتاحه أعمال الفعالية، إلى أن تنظيم الفعالية يأتي في توقيت مهم جداً قبل أيام قليلة من انطلاق مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) والمنعقد في 30 نوفمبر -12 ديسمبر في مدنية إكسبو دبي.

وأكد أن دولة الإمارات وبدعم القيادة الرشيدة تعزز دورها الفاعل في مجال العمل المناخي على الصعيدين الوطني والعالمي، وتحرص على تحقيق أهداف «استراتيجية الإمارات للحياد المناخي» والتي تمثل خطة متكاملة للوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050.