نقاش تفاعلي لإيجاد فرص تسريع تحول الإمارات نحو نظم غذائية مستدامة

الفجيرة (الاتحاد)

نظمت وزارة التغير المناخي والبيئة، أمس، المجلس السادس ضمن إطار مبادرة «مجلس صناع التغيير لــCOP28» في إمارة الفجيرة، وتناول المجلس أهمية تحول النظم الغذائية والزراعة في دولة الإمارات، فضلاً عن مناقشة الحلول والتحديات ومسارات التعاون الجديدة.

ترأس المجلس معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، وأدارته فاطمة الملا، مدير إدارة الشراكات والمشاريع الخاصة في الوزارة. كما شهد المجلس حضور المهندس محمد سيف الأفخم، مدير عام بلدية الفجيرة، وأصيلة عبد الله علي معلا الهاشمي، المدير العام لهيئة البيئة الفجيرة، وسلطان جميع الهنداسي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، بجانب عدد من ممثلي القطاع الخاص والمجتمع الأكاديمي والشباب. كما شهد المجلس حضور عدد من قيادات وزارة التغير المناخي والبيئة وهم، محمد سعيد النعيمي، وكيل الوزارة بالوكالة، والمهندس محمد موسى الأميري، الوكيل المساعد لقطاع التنوع الغذائي، والمهندسة عذيبة القايدي، الوكيل المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة بالوكالة، وشيخة آل علي، الوكيل المساعد لقطاع المناطق بالوكالة.

وخلال المجلس، قالت معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، مسؤولة ملف النظم الغذائية في مؤتمر الأطراف COP28: «نجتمع هنا اليوم قبل أسبوع واحد من انعقاد مؤتمر الأطراف COP28 لمناقشة سبل تحول أنظمتنا الغذائية إلى نظم أكثر استدامة. وحتى انطلاق مؤتمر الأطراف، نستضيف فعاليات هذا المجلس في جميع أنحاء الدولة تلبيةً للحاجة المتنامية إلى مزيد من الشمول في محادثات المناخ».

وأضافت معاليها: «يعد مؤتمر الأطراف COP28 منصة للعمل المناخي الملموس والشامل عبر القطاعات جميعها، وهذا أول مؤتمر للأطراف يركز في مناقشاته على ملف النظم الغذائية. كما يشكل برنامج COP28 للنظم الغذائية والزراعة خطة طموحة لتحويل النظم الغذائية العالمية وضمان استدامتها على المدى الطويل».

وأردفت معاليها: «نوجه دعوة عالمية للعمل المناخي، وندعو الدول جميعها للتوقيع على (إعلان الإمارات حول النظم الغذائية والزراعة والعمل المناخي)، والالتزام بمواءمة أنظمتها الغذائية الوطنية واستراتيجياتها الزراعية مع خططها المتعلقة بتغير المناخ».

وأشارت معاليها إلى أن مؤتمر الأطراف COP28 سيناقش، ولأول مرة في تاريخه، موضوع الاستدامة في توريد الغذاء وإنتاجه والتخلص من نفاياته، ونتوقع تقديم حوالي 250 ألف وجبة محايدة كربونياً لأكثر من 60 ألف زائر خلال المؤتمر.

وتأكيداً على الحاجة إلى تحول النظم الغذائية، قالت معالي المهيري: «تعد النظم الغذائية والزراعة جزءاً لا يتجزأ من الاقتصاد والمجتمع العالمي، وتؤثران في مختلف القطاعات وحياة الناس بدءاً من الأمن الغذائي والاستقرار السكاني والصحة العامة إلى الاستدامة البيئية والتنمية الاقتصادية».

وقالت معاليها: «يتعين على الحكومة والقطاع الخاص وكل واحد منا المساهمة في تحول أنظمتنا الغذائية. وللقيام بذلك، يتوجب علينا فهم الروابط بين القطاعين الخاص والحكومي، حتى نستطيع دعم العمل المناخي بشكل أكثر فعالية من حيث تغيير طريقة إنتاجنا للطعام ومصادره وطرق استهلاكنا له وسبل التخلص من نفاياته».

وشهد المجلس عدداً من النقاشات التفاعلية حول ضرورة عمل القطاع الخاص على تعديل أهدافه واستراتيجيته واستثماراته لإحداث تحول في نظم الإنتاج الغذائي وسلاسل التوريد، بما يواكب توجه الإمارات نحو تلك النظم، كما ناقش المجلس الحاجة إلى ضرورة تبسيط الإجراءات لتسهيل الحصول على التكنولوجيا الحديثة لتطوير المزارع، مع العمل على الارتقاء بإنتاجية صغار المزارعين من خلال تلك التقنيات وتدريبهم عليها.

كما تناول المجلس حلولاً لتحديات الحصول على بعض الموارد الضرورية لعمل المزارع ومنشآت الإنتاج الغذائي، وعلى رأسها البذور، وعدد من المعدات الضرورية.