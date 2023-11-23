مؤتمر «بيورلايف».. منصة مثالية لتبادل الأفكار والخبرات في علم الأمراض

أبوظبي (الاتحاد)

تنظم مختبرات «بيورلاب»، التابعة لمجموعة «بيورهيلث»، أكبر منصة رعاية صحية متكاملة في منطقة الشرق الأوسط، اليوم مؤتمر بيورلايف - رؤى لتميز المختبرات الطبية 2023، الذي يعد أول مؤتمر بحضور شخصي لـ «بيورلاب» معتمد للتعليم الطبي المستمر.

المؤتمر الذي يستمر ليومين ينطلق في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، ويشكل فرصة مهمة للتواصل مع خبراء ومختصين عالميين بارزين لاستكشاف أحدث الابتكارات في هذا القطاع.

ويشتمل المؤتمر الحاصل على اعتماد دائرة الصحة في أبوظبي على جلسات حوارية تستقطب متحدثين بارزين، منهم الدكتورة فريدة الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع الأمراض المُعدية في مركز أبوظبي للصحة العامة التي تستعرض رؤيتها حول دور المختبرات الطبية بتعزيز الصحة العامة، والدكتور علي العبيدلي، رئيس اللجنة الوطنية لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والمدير التنفيذي الطبي في «صحة لرعاية الكلى» والذي يشارك في جلسة حول «التميز في البحث والابتكار» لاستعراض الإنجازات المتميزة في مجال التبرع وزراعة الأعضاء على مستوى دول المنطقة.

ويوفر المؤتمر منصة مثالية لتبادل الأفكار والخبرات والرؤى وأحدث الاتجاهات في مجال علم الأمراض، ويستقطب متحدثين عالميين يقدمون خبراتهم وتجاربهم لتعزيز تبادل المعرفة وتحفيز المشاركين على التفكير بطرق جديدة تتجاوز حدود الممارسات التقليدية المتعارف عليها في هذا المجال من خلال التعرف على التقنيات المبتكرة في التشخيص المبكر التي ساهمت في إحداث تحول نوعي في علم الأمراض، كما سيتمكن المشاركون من تحسين معارفهم وتطوير قدراتهم في تحليل الاختبارات المعملية والإجراءات التشخيصية للوصول إلى تشخيص دقيق للأمراض. وقال أريندام هالدار، الرئيس التنفيذي في «بيورلاب»: «نحن سعداء بتنظيم أول مؤتمر تعليمي طبي معتمد بحضور شخصي تنظمه بيورلاب والذي يوفر للمختصين في مجال الرعاية الطبية فرصة التفاعل والتواصل مع خبراء عالميين بارزين، واستكشاف أحدث الابتكارات في هذا القطاع، ويحفز في الوقت نفسه المشاركين على التعاون مع علماء علم الأمراض وأخصائيي المختبرات الطبية، ومقدمي الرعاية الصحية للعمل معاً على وضع منظومة أكثر تقدماً توفر الرعاية المتكاملة للمرضى.

ويهدف المؤتمر إلى دعم تطور منظومة الرعاية الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى آفاق جديدة بالاعتماد على استكشاف تقنيات التشخيص المبتكرة التي تعمل على إحداث تحول في مجال علم الأمراض.