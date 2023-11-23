«بيورهيلث» تستحوذ على شركة تكنولوجية رائدة

أبوظبي (الاتحاد)

استحوذت «بيورهيلث»، أكبر منصة للرعاية الصحية في الشرق الأوسط، على 100% من «بيور سي أس»، الشركة الرائدة للخدمات السحابية والتكنولوجية، والمتخصصة في الأمن السيبراني وأنظمة معلومات الذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية الشاملة.

ونفذت «بيور سي أس» أكبر مشروع للصحة الرقمية في المنطقة، وهو منصة «رعايتي»، الملف الوطني الصحي الموحد، والتي تشمل ما يفوق 17 مليون سجل طبي إلكتروني فريد ضمن قاعدة موحدة. ويحسّن المشروع التحويلي رعاية المرضى والكفاءة وفعالية التكلفة، ويبسّط الوصول إلى السجلات، ويساهم في تطوير مشهد الرعاية الصحية في الدولة. كما نفذت «بيور سي أس» مشاريع عديدة تتعلق بالتكنولوجيا على المستويين المحلي والاتحادي، والتي تركز على تكامل الأنظمة المتطورة، ومراكز البيانات والأمن السيبراني وتطبيقات المستهلك الرقمية.

وقال فرحان مالك، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لمجموعة «بيورهيلث»: «يسعدنا الإعلان عن استحواذ (بيور سي اس) الذي يعزز مكانتنا في وقت نواصل فيه إحداث ثورة في قطاع الرعاية الصحية. ومن خلال دمج قدرات الشركة المتخصصة بالتكنولوجيا، نستمر في رفع معايير التميز في قطاع الرعاية الصحية وتحسين رعاية المرضى ليس فقط في دولة الإمارات، ولكن عالمياً ضمن شركاتنا الدولية. ونظراً للتطورات التكنولوجية والرقمية المستمرة، نحرص على ترسيخ ريادتنا من خلال الاستفادة من التكنولوجيا الرقمية المتطورة وحلول الرعاية الصحية المبنية على الحوسبة السحابية، انطلاقاً من إيماننا بدورها الإيجابي في التأثير في حياة الأفراد والمجتمعات».

وتابع مالك: «أطلقنا مؤخراً (بيورا)، أول تطبيق مدعوم بالذكاء الاصطناعي للرعاية الصحية في المنطقة، و(بيورنت)، السحابة المخصصة للرعاية الصحية التي توفر منصة للصحة الرقمية كخدمة بناءً على أحدث تكنولوجيا الحوسبة السحابية. وسنستفيد بصورة أكبر من الخبرات الهندسية السحابية التي تقدمها (بيور سي أس) في تطوير تلك المبادرتين. ويتماشى التزامنا بالاستفادة من التكنولوجيا والحلول المتقدمة القائمة على الذكاء الاصطناعي مع مساعينا الهادفة للمساهمة في تطوير القطاع وتعزيز جاهزيته للمستقبل».

وصرّح جنيد خان، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا لدى «بيورهيلث»: «نتطلع إلى دمج قدرات وحلول (بيور سي اس) في مجموعة (بيورهيلث)». وأضاف جنيد: «غالباً ما تواجه شركات الرعاية الصحية تحديات تتعلق بالمعلومات، ومع هذا الاستحواذ سنتمكن من إنشاء منصة شاملة للتكنولوجيا الصحية، في إطار رؤية شاملة لمتطلبات واحتياجات نظام تكنولوجيا المعلومات بدلاً من منظومة تعمل بشكل منعزل.

ووضعت (بيورهيلث) الأسس اللازمة لتشكيل رعاية صحية تتناسب مع متطلبات الغد، حيث نعمل لبناء (مستشفى سحابي)، ونثق بأن قدراتنا التكنولوجية تعزز مبادراتنا المستقبلية، وستدعم مساعينا لمواصلة الارتقاء بالتميز التشغيلي.