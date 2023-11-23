«أبوظبي للصحة العامة» يدعو حاملي «ثقة» للاستفادة من «افحص»

أبوظبي (الاتحاد)

دعا مركز أبوظبي للصحة العامة، التابع لدائرة الصحة في أبوظبي، حاملي بطاقة «ثقة» ممن تبلغ أعمارهم ما بين 18-75 عاماً كافة، إلى الاستفادة من برنامج الفحص الدوري الشامل «افحص»، الذي أصبح أحد المتطلبات الأساسية لمواصلة الاستفادة من كافة منافع بطاقة «ثقة».

ويهدف البرنامج من خلال توفيره سلسلة من الفحوص الطبية الاستباقية إلى تعزيز الوقاية من الأمراض، والكشف المبكر عن عوامل الخطورة المرتبطة بالحالات الصحية المحتملة، ما يحد من المضاعفات للعديد من الأمراض، ويجنب أو يؤجل حدوث مشاكل صحية خطيرة، ما يسمح باتخاذ التدابير الوقائية وعلاجها في وقت مبكر، ومن ثم الارتقاء بالنتائج العلاجية.

ويعتبر برنامج الفحص الدوري الشامل «افحص» برنامجاً صحياً متكاملاً يساهم في الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطانات الأكثر شيوعاً وصحة الفم والأسنان وصحة العظام والصحة النفسية. وتتضمن الفحوص تقييماً شاملاً للمخاطر الصحية بناءً على استبيان صحي عام، ونتائج الفحوص السريرية الشاملة.

ويمكن إتمام إجراءات الفحص الشامل، والتي تتضمن فحوص الدم في عدد من مراكز الرعاية الصحية الأولية والمتخصصة الموجودة في مختلف أنحاء إمارة أبوظبي لتسهيل الوصول إليها من قبل كافة أفراد المجتمع، والتابعة لشركة أبوظبي للخدمات الصحية – صحة، ومبادلة للرعاية الصحية، ومجموعة إن إم سي للرعاية الصحية، ومجموعة ميديكلينيك وبرجيل القابضة، حيث تُدْرَج نتائج الفحص ضمن منصة «ملفي» لتبادل المعلومات الصحية.

وقال مطر سعيد النعيمي، مدير عام مركز أبوظبي للصحة العامة،: «نواصل في مركز أبوظبي للصحة العامة وضع صحة وسلامة أفراد المجتمع على رأس قائمة الأولويات تحقيقاً لرؤيتنا «أبوظبي مجتمع معافى»، حيث يُعد برنامج «افحص» أحد أهم مبادرات المركز الهادفة إلى ترسيخ مبادئ الوقاية والكشف المبكر، وضمان حصول أفراد المجتمع على الرعاية الصحية اللازمة في الوقت المناسب، وكذلك مساعدتهم على تبني إجراءات تعزز أسلوب حياتهم الصحي، وفقاً لنتائج فحوصهم. ونتطلع إلى جعل الفحص الدوري الشامل- افحص جزءاً رئيساً من العادات الصحية المتأصلة لدى أفراد المجتمع».

وتمثل الهوية الجديدة للبرنامج تحت مسمى «افحص»، تجسيداً لأهمية صحة وعافية الإنسان، وانعكاساً لقيم البرنامج الرئيسة المتمثلة في التعاطف والرعاية والاهتمام الشخصي، والدقة في التشخيص.

يمكن لحاملي بطاقة «ثقة» حجز موعد للاستفادة من برنامج «افحص»، والحصول على فحوص مجانية شخصية شاملة وتقييم عام لحالتهم الصحية، ومعرفة المزيد حول البرنامج، من خلال الموقع الإلكتروني.