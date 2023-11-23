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اللجنة الوطنية للدستور الغذائي تحتفي بمرور 60 عاماً على تأسيس «الكودكس»

خلال احتفال اللجنة الوطنية للدستور الغذائي (وام)
24 نوفمبر 2023 01:23

أبوظبي (وام)

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احتفت اللجنة الوطنية للدستور الغذائي برئاسة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بمرور 60 عاماً على تأسيس هيئة الدستور الغذائي (الكودكس)، بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة (نقطة اتصال الدستور الغذائي)، وذلك للوقوف على جهود هيئة الدستور الغذائي عالمياً، وتسليط الضوء على دورها في تطوير المعايير الدولية.
وانضمت الإمارات العربية المتحدة إلى عضوية منظمة التجارة العالمية في عام 1996، وإلى لجنة الدستور الغذائي في عام 1972، وبصفتها دولة عضواً في منظمة التجارة العالمية، تشارك في تطوير المعايير الدولية تحت إشراف لجنة الدستور الغذائي (CAC) والمنظمة العالمية لصحة الحيوان (WOAH) والاتفاقية الدولية لوقاية النباتات (IPPC).
فقد نظمت اللجنة ورشة علمية بهذه المناسبة تم فيها تبادل الخبرات بين أعضاء اللجنة الوطنية للدستور في مجال تنفيذ نصوص الدستور الغذائي، لا سيّما المعايير ومدونات الممارسة والمبادئ التوجيهية، كجزء من المهام الموكلة إليهم إضافة إلى إجراءات العمل والسياسات والتشريعات.
حضر الورشة ممثلو اللجنة الوطنية للدستور الغذائي وأعضاء الفرق الفنية.
وأكدت موزة سهيل المهيري، رئيس اللجنة الوطنية للدستور الغذائي، نائب مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية للشؤون التنظيمية والإدارية، أهمية الدور الفاعل لدولة الإمارات في أنشطة الهيئة على الصعيد الدولي، ومنطقة الشرق الأدنى من خلال المشاركة في صياغة النصوص المتعلقة بسلامة الغذاء ضمن لجان الدستور الغذائي، وأيضاً من خلال تطبيق المعايير والإجراءات اللازمة لضمان جودة وسلامة الأغذية المستهلكة في الدولة.

وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة
الإمارات
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