سفارة الإمارات في طهران تقيم احتفالاً بمناسبة عيد الاتحاد الـ 52 للدولة

طهران (وام)

أقامت سفارة دولة الإمارات في طهران، احتفالاً بمناسبة عيد الاتحاد الـ 52 للدولة، وذلك بحضور معالي الدكتور مهرداد بذر باش وزير النقل والتنمية العمرانية مندوباً عن الحكومة الإيرانية، والدكتور علي أكبر صالحي وزير الخارجية الإيراني الأسبق، بجانب أعضاء من لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشوری، وعدد من كبار الموظفين في وزارة الخارجية وعدد من الوزارات.

وأكد سيف محمد الزعابي، سفير الإمارات لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، خلال ترحيبه بالمشاركين، على مسيرة التنمية والرخاء التي أرسى دعائمها مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه الآباء المؤسسون، حيث تواصل القيادة الرشيدة للدولة السير على منهجهم لبناء مستقبل زاهر ومستقر للوطن، مشيراً إلى الدعم الذي تقدمه الدولة للجهود المبذولة لتعزيز التنمية في المنطقة، ونشر قيم التسامح والتعايش بين شعوبها من خلال السعي للحوار ودعم الحلول الدبلوماسية والسلمية. وأشار إلى اللقاءات الأخيرة والزيارات المتبادلة رفيعة المستوى بين الإمارات العربية المتحدة والجمهورية الإسلامية الإيرانية، والتي ساهمت في دفع العلاقات الثنائية إلى الأمام، وتعزيز التعاون بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والمنطقة بأكملها، لافتاً إلى الجذور التاريخية التي تربط دولة الإمارات بإيران، حيث يشكل التعاون الاقتصادي إحدى ركائز العلاقات بين البلدين الجارين.

من جانبه، أعرب معالي بذرباش، الذي سيترأس اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة بين الإمارات العربية المتحدة والجمهورية الإسلامية الإيرانية، عن سعادته بالمشاركة في احتفال عيد الاتحاد لدولة الإمارات، مشيراً إلى العلاقات الثنائية المتنامية في المجالات السياسية والاقتصادية بين البلدين.