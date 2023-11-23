«الإفتاء الشرعي» يناقش إجراءات جائزة الإمارات العالمية للدراسات الإفتائية والاجتهاد الحضاري

أبوظبي (وام)

عقد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي اجتماعه الرابع لعام 2023 برئاسة معالي العلامة عبدالله بن بيه - رئيس المجلس، وحضور الدكتور عمر حبتور الدرعي - رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بالندب المدير العام للمجلس، وبمشاركة أصحاب الفضيلة الأعضاء، وقد ناقش المجلس خلال الاجتماع نتائج ومخرجات المؤتمر العالمي الثاني: «نحو الاستيعاب الشرعي للمستجدات العلمية - المنهجية الحضارية، والتطبيقات الواقعية، وأخلاقيات الاستدامة» الذي أقامه المجلس احتفاءً بعام الاستدامة، وتزامنًا مع استضافة الدولة لمؤتمر الأطراف بشأن تغير المناخ: «28 COP».

وجرى خلال الاجتماع استعراض جملة من المواضيع منها: استعراض الإجراءات التنفيذية لجائزة الإمارات العالمية للدراسات الإفتائية والاجتهاد الحضاري، إضافة إلى مناقشة بعض الفتاوى الشرعية التي عرضت على الأعضاء.

وفي بداية الاجتماع، رفع معالي العلامة عبدالله بن بيه - رئيس المجلس، أسمى آيات الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، على دعمهما الكبير للمجلس، كما توجه بالشكر والعرفان إلى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، على رعايته الكريمة للمؤتمر ومتابعته له منذ أن كان فكرةً حتى صار واقعاً، كما أعرب عن شكره وتقديره لأعضاء المجلس على ما أسهموا به من أفكار مفيدة ومقترحات سديدة وللفريق المنظم كذلك على ما بذلوه من جهود وأبدوه من فعالية ومبادرة أسهمت بظهور المؤتمر بشكل مُبهر.

وقال معالي رئيس المجلس: «نرجو أن يكون هذا العمل طليعة لأعمال أخرى تسهم في تعزيز دور مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي الوطني والإقليمي والدولي، وأن تُعمقَ الشراكات مع الجهات المعنية في الدول الشقيقة والصديقة».