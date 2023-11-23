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عمار النعيمي يستقبل سفيرة الاتحاد الأوروبي

عمار النعيمي خلال استقباله لوسي بيرجير (وام)
24 نوفمبر 2023 01:26

عجمان (وام)

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استقبل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، أمس في ديوان الحاكم، لوسي بيرجير، سفيرة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى الدولة والوفد المرافق لها، الذين قدموا للسلام على سموه بمناسبة تسلمهم مهام عملهم الجديد.
ورحب سمو ولي عهد عجمان بالسفيرة والوفد المرافق لها، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في أداء مهام عملهم بما يعزز علاقات التعاون بين الدولة والاتحاد الأوروبي.
من جانبها، عبرّت لوسي بيرجير عن بالغ شكرها وتقديرها لسمو ولي عهد عجمان على حسن الاستقبال والحفاوة، مشيدة بالمكانة الإقليمية والدولية للإمارات.
حضر اللقاء الشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي، مدير عام مكتب شؤون المواطنين، وحمد راشد النعيمي، مدير ديوان الحاكم، ويوسف محمد النعيمي، مدير عام دائرة التشريفات والضيافة، وسالم سيف المطروشي، نائب مدير ديوان الحاكم، وعدد من كبار المسؤولين.

عمار النعيمي
ولي عهد عجمان
الإمارات
عجمان
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