تفاهم بين «إيدج» و«محمد بن راشد للفضاء»

أبوظبي (الاتحاد)

وقّعت «إيدج»، المجموعة الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا المتقدمة والدفاع، مذكرة تفاهم مع مركز محمد بن راشد للفضاء، وذلك بحضور سالم حميد المري، مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء. وتؤسس هذه الاتفاقية إطاراً تعاونياً لتبادل المعرفة والبيانات، مما يؤكد التزام «إيدج» بتوسيع خبرتها في قطاع الفضاء وتجسيد قوة الشراكات المحلية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

قال عامر الصايغ الغافري، مساعد المدير العام للهندسة الفضائية، مركز محمد بن راشد للفضاء: «مسيرة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال تكنولوجيا الفضاء تسير بخطى ثابتة، حيث تفتح آفاقاً جديدة لمواجهة التحديات المتنوعة وتعزيز النمو في قطاعات متعددة. في مركز محمد بن راشد للفضاء، نسعى دوماً لترسيخ مكانة الإمارات كدولة رائدة في مجال تكنولوجيا الفضاء، على الصعيدين الإقليمي والعالمي. تتوافق هذه الشراكة بشكل كامل مع رؤيتنا، مما يؤكد التزامنا باستكشاف حدود جديدة في مجال اقتصاد الفضاء، في ظل سعينا الدائم لتعزيز التعاون وعقد شراكات تدفع مسيرتنا الطموحة في هذا المجال المتطور باستمرار». وقال وليد المسماري، نائب الرئيس الأول للتقنيات السيبرانية والفضاء في «إيدج»: «يمثل توحيد الجهود مع مركز محمد بن راشد للفضاء إنجازاً مهماً لمجموعة إيدج بينما نبدأ رحلتنا في مجال الفضاء. ويتماشى هذا التعاون مع استراتيجيتنا للتحول إلى مساهم رئيس في صناعة الفضاء، عبر الاستفادة من القدرات العميقة ورؤى البيانات من برامج الفضاء المتقدمة لمركز محمد بن راشد للفضاء».