وفد من قطاع حقوق الإنسان في البحرين يزور «الداخلية»

أبوظبي (وام)

زار وفد من قطاع حقوق الإنسان من مملكة البحرين وزارة الداخلية أمس، للاطلاع على ممارسات الوزارة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وذلك في إطار برنامج الزيارة الرسمية التي يقوم بها الوفد إلى دولة الإمارات العربية المتحدة وتنظمها وزارة الخارجية للاطلاع على ممارسات وجهود عدد من الجهات المعنية في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان بالدولة، وإجراء لقاءات ميدانية مع المختصين في هذا المجال.

والتقى العميد محمد علي الشحي مدير إدارة حقوق الإنسان في وزارة الداخلية، بالوفد الزائر الذي ترأسه الدكتور يوسف عبدالكريم بوجبري المدير العام لشؤون حقوق الإنسان والقانون الدولي، بحضور أعضاء من وزارة الخارجية وعدد من الضباط.

وجرى خلال اللقاء عرض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، واطلع الوفد على تجارب وجهود عدد من إدارات وزارة الداخلية في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان بالعمل الشرطي، وهي: (إدارة حقوق الإنسان، وإدارة الدعم الاجتماعي، ومركز وزارة الداخلية لحماية الطفل، ولجنة مكافحة الاتجار بالبشر، ومجلس الشرطة النسائية، ومجلس الشباب بوزارة الداخلية).

وأكد العميد محمد علي الشحي حرص الوزارة على تعزيز وتعميق ثقافة احترام حقوق الإنسان لدى منتسبيها، واستمرار العمل والتعاون والتنسيق مع كل الأجهزة والمؤسسات المعنية.