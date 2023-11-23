الجمعة 24 نوفمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

وفد من قطاع حقوق الإنسان في البحرين يزور «الداخلية»

خلال استقبال الوفد الزائر (وام)
24 نوفمبر 2023 01:23

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
المجلس الوطني يعقد جلسته الثانية من دور الانعقاد العادي الأول الثلاثاء المقبل
«المهام الخاصة» بطل كأس «شرطة أبوظبي»

زار وفد من قطاع حقوق الإنسان من مملكة البحرين وزارة الداخلية أمس، للاطلاع على ممارسات الوزارة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وذلك في إطار برنامج الزيارة الرسمية التي يقوم بها الوفد إلى دولة الإمارات العربية المتحدة وتنظمها وزارة الخارجية للاطلاع على ممارسات وجهود عدد من الجهات المعنية في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان بالدولة، وإجراء لقاءات ميدانية مع المختصين في هذا المجال.
والتقى العميد محمد علي الشحي مدير إدارة حقوق الإنسان في وزارة الداخلية، بالوفد الزائر الذي ترأسه الدكتور يوسف عبدالكريم بوجبري المدير العام لشؤون حقوق الإنسان والقانون الدولي، بحضور أعضاء من وزارة الخارجية وعدد من الضباط.
وجرى خلال اللقاء عرض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، واطلع الوفد على تجارب وجهود عدد من إدارات وزارة الداخلية في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان بالعمل الشرطي، وهي: (إدارة حقوق الإنسان، وإدارة الدعم الاجتماعي، ومركز وزارة الداخلية لحماية الطفل، ولجنة مكافحة الاتجار بالبشر، ومجلس الشرطة النسائية، ومجلس الشباب بوزارة الداخلية).
وأكد العميد محمد علي الشحي حرص الوزارة على تعزيز وتعميق ثقافة احترام حقوق الإنسان لدى منتسبيها، واستمرار العمل والتعاون والتنسيق مع كل الأجهزة والمؤسسات المعنية.

حقوق الإنسان
البحرين
الإمارات
وزارة الداخلية
آخر الأخبار
المجلس الوطني يعقد جلسته الثانية من دور الانعقاد العادي الأول الثلاثاء المقبل
المجلس الوطني يعقد جلسته الثانية من دور الانعقاد العادي الأول الثلاثاء المقبل
اليوم 10:54
«المهام الخاصة» بطل كأس «شرطة أبوظبي»
الرياضة
«المهام الخاصة» بطل كأس «شرطة أبوظبي»
اليوم 10:38
«الريال» يصطاد موهوب «السامبا»!
الرياضة
«الريال» يصطاد موهوب «السامبا»!
اليوم 10:28
دخان أثناء اختبار التشغيل في مركز جويانا للفضاء في غيانا الفرنسية.
الترفيه
"أريان 6" يجتاز اختباراً حاسماً قبل إطلاقه
اليوم 10:18
«أبيض الناشئين» يواجه السعودية وسوريا والأردن في «غرب آسيا»
الرياضة
«أبيض الناشئين» يواجه السعودية وسوريا والأردن في «غرب آسيا»
اليوم 10:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©