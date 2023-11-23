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سيف بن زايد يبحث تعزيز التعاون مع الصين

سيف بن زايد خلال استقباله شو غانلو والوفد الصيني المرافق له بحضور كبار الضباط (وام)
24 نوفمبر 2023 01:26

أبوظبي (وام)

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التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أمس في أبوظبي، مع معالي الفريق شو غانلو نائب وزير الأمن العام، مفوض الإدارة الوطنية للهجرة لجمهورية الصين الشعبية.
وبحث اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين الصديقين في المجالات الشرطية والأمنية.
وقال الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، في تغريدة على حساب سموه الرسمي على «منصة إكس» أمس: «سررت بلقاء معالي الفريق شو غانلو نائب وزير الأمن العام بجمهورية الصين الصديقة، حيث استعرضنا علاقات الشراكة الثنائية الوثيقة والمتنامية، ومستجدات الأوضاع ذات الاهتمام المتبادل على الصعيدين الإقليمي والدولي، وبحثنا أهمية تعزيز وتطوير آفاق التعاون والتنسيق المشترك في المجالات الأمنية والشرطية بما يحقق تطلعات قيادتي وشعبي البلدين الصديقين».
حضر اللقاء من جانب وزارة الداخلية، اللواء الركن خليفة حارب الخييلي وكيل الوزارة، والعميد المهندس حسين أحمد الحارثي مدير عام الخدمات الذكية والأمن الرقمي، والعميد الدكتور فيصل سلطان الشعيبي مدير عام الاستراتيجية وتطوير الأداء، والعميد سعيد عبدالله السويدي مدير عام مكافحة المخدرات الاتحادية، وعدد من ضباط الوزارة.
فيما حضره من الجانب الصيني، بنغ لينغ مدير عام إدارة اللغة الصينية بإدارة خروج ودخول المواطنين في الإدارة الوطنية للهجرة، وتشي جينغيانغ، المدير العام لإدارة تفتيش الهجرة ومراقبة الحدود الوطنية بإدارة الهجرة، ووانغ تشوانكي، نائب المدير العام للمنظمة الدولية بقسم التعاون (MPS)، وليو جينغ، نائب المدير العام لمقاطعة تشجيانغ بإدارة الأمن العام، وعدد من المسؤولين.

سيف بن زايد
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الصين
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