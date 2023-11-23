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رئيس الدولة يبعث رسالة إلى رئيس نيجيريا

رئيس الدولة يبعث رسالة إلى رئيس نيجيريا
24 نوفمبر 2023 00:45

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، رسالة خطية إلى فخامة بولا تينوبو رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية، تتعلق بتطوير العلاقات الثنائية وآفاق التعاون المشترك بين البلدين.
سلم الرسالة إلى فخامته، معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، خلال الزيارة التي يقومان بها إلى العاصمة النيجيرية أبوجا. 
ونقل معاليهما تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، إلى فخامته وتمنياتهم لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار. 
من جانبه، حمّل فخامة رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية معاليهما تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعباً بالمزيد من التطور والنماء.
وأشاد الجانبان، خلال الاجتماع، بالعلاقات المتميزة بين البلدين، كما بحثا سبل تعزيز العلاقات التي تجمع دولة الإمارات وجمهورية نيجيريا، وفرص وإمكانيات تطويرها ودفعها إلى الأمام، إلى جانب الالتزام بتعزيز الجهود المشتركة والتنموية لتوطيد العلاقات الثنائية والبناء عليها، بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الصديقين. 
ويؤكد هذا الاجتماع التزام دولة الإمارات بتعزيز التعاون مع شركائها من الدول الأفريقية في كافة القطاعات، وجهودها المتواصلة في دعم الاستقرار والازدهار في المنطقة.

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المصدر: وام
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