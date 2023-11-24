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منصور بن زايد يطلع على الاستعدادات النهائية لاستضافة "COP28" في مدينة "إكسبو دبي"

منصور بن زايد يطلع على الاستعدادات النهائية لاستضافة "COP28" في مدينة "إكسبو دبي"
24 نوفمبر 2023 11:28

اطلع سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة - خلال جولة تفقدية في مدينة إكسبو دبي - على الاستعدادات النهائية لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ " COP28 " والتحضيرات الإدارية واللوجستية والتشغيلية لفعالياته التي تنطلق 30 نوفمبر الجاري.  

وتفقد سموه خلال الجولة يرافقه، معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مؤتمر الأطراف " COP28" وعدد من أعضاء اللجنة الوطنية العليا للإشراف على أعمال التحضير لـ" COP28 ".. مقر انعقاد القمة العالمية للعمل المناخي ومواقع أجنحة الدول والمنظمات والقاعات التي ستستضيف اجتماعات الأطراف كافة لمناقشة النصوص التفاوضية.  

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واستمع سموه من فريق عمل مؤتمر الأطراف "  COP28" إلى شرح لأبرز الفعاليات التي سيشهدها المؤتمر المتوقع أن يشارك فيه أكثر من 160 رئيس دولة وحكومة و85 ألف مشارك وأكثر من خمسة آلاف من ممثلي وسائل الإعلام الحاصلين على الاعتماد الإعلامي الرسمي من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.  

ويكتسب مؤتمر الأطراف "COP28 " أهمية خاصة حيث يشهد الاستجابة لأول حصيلة عالمية لتقييم التقدم في تنفيذ أهداف اتفاق باريس.

 

 

المصدر: وام
كوب 28
منصور بن زايد
إكسبو دبي
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