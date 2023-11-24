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محمد بن راشد يعتمد "مسار الخط الأزرق لمترو دبي" أكبر مشروع في قطاع النقل العام

محمد بن راشد يعتمد "مسار الخط الأزرق لمترو دبي" أكبر مشروع في قطاع النقل العام
24 نوفمبر 2023 14:07

اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، "مسار الخط الأزرق لمترو دبي" أكبر مشروع في قطاع النقل العام.

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «اعتمدنا بحمدالله أكبر مشروع جديد في قطاع النقل العام في دبي .. "مسار الخط الأزرق لمترو دبي " .. بطول 30 كم نصفه تحت الأرض بأعماق تصل لـ 70 متراً .. وبتكلفة 18 مليار درهم .. ويغطي مناطق يصل سكانها مليون نسمة .. مثل مرسى خور دبي، وفيستيفال سيتي والمدينة العالمية  والراشدية والورقاء ومردف، ومناطق حضرية مثل واحة السيليكون والمدينة الأكاديمية وغيرها . وسينقل الخط الجديد 320 ألف راكب جديد يومياً» .

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وأضاف سموه: «  مترو دبي جزء من روح دبي … وحياة دبي اليومية مرتبطة به ومرتبطة عبره ومترابطة بكل أحيائها وسكانها بوجوده.. استخدمه 2 مليار شخص منذ إطلاقه في 2009.. وسيستخدمه مليارات من البشر لعقود قادمة بإذن الله» .

 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
مترو دبي
الإمارات
محمد بن راشد
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