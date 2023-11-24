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حمدان بن محمد: محمد بن راشد يتوج مرحلة جديدة في مسيرة دبي باعتماده الخط الأزرق لمترو دبي

حمدان بن محمد: محمد بن راشد يتوج مرحلة جديدة في مسيرة دبي باعتماده الخط الأزرق لمترو دبي
24 نوفمبر 2023 14:39

قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، أن اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، "مسار الخط الأزرق لمترو دبي"،  يتوج مرحلة جديدة في مسيرة دبي التنموية وقطاع النقل المستدام للإمارة.

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «في سبتمبر 2009 انطلقت رحلة مترو دبي مع افتتاح الخط الأحمر وبعد عامين تم تدشين الخط الأخضر.. أرقام قياسية سجلها مترو دبي خلال مسيرته التي خدمت أكثر من 2 مليار مستخدم».

وأضاف سموه: «اليوم يتوج محمد بن راشد مرحلة جديدة في مسيرة دبي التنموية وقطاع النقل المستدام لدبي باعتماده الخط الأزرق لمترو دبي بطول 30 كم و14 محطة.. هذا الخط يعبر فوق خور دبي ويضم أكبر محطة نفقية في شبكة المترو».

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واختتم سموه: «شكراً لفريق هيئة الطرق والمواصلات وللأخ مطر الطاير على جهودكم لترسيخ مكانة دبي كصاحبة أفضل بنية تحتية عالمية وبما يساهم بشكل كبير في تحقيق كافة مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33».

 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
مترو دبي
حمدان بن محمد
محمد بن راشد
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