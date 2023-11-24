شرطة دبي تحذر من قيادة الأطفال الدراجات النارية والترفيهية على الطرق الداخلية والرئيسية

حذّر اللواء سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، أولياء الأمور من السماح للأطفال بقيادة الدراجات النارية الترفيهية على الطرق الداخلية والرئيسية لما لذلك من خطورة وعواقب وخيمة في حال تعرّضهم لحوادث سير، ملقياً اللوم عليهم لعدم مراقبتهم لتصرفات أبنائهم.

وأشار إلى أن الدراجات النارية الترفيهية مصممة للقيادة في المناطق الرملية وما شابهها من الأماكن، كون أنها لا تتوافر فيها إجراءات السلامة المرورية، وتشكل خطراً على سائقيها وعلى مستخدمي الطريق، مؤكداً أن قيادة الدراجات النارية الترفيهية في الطرق العامة ظاهرة سلبية تشكل خطراً على مستخدميها. منوهاً أن شرطة دبي، تتخذ في سياق مساعيها لتفادي مخاطر قيادة الدراجات الترفيهية، إجراءات وقائية تتمثل في حجزها من أصحابها الذين يخالفون القانون بسبب قيادتها على الطرق.

وأوضح اللواء سيف المزروعي، أن الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي قد تلقت عدة شكاوى، وملاحظات في عدد من مناطق الإمارة عن وجود إزعاج وفوضى من قبل قائدي الدراجات النارية، وفور الانتقال إلى تلك المناطق شُوهدت مجموعة من الأطفال يقودون دراجات نارية ترفيهية ويقومون بإزعاج قاطني تلك المناطق بأصوات دراجاتهم، حيث تمت مراقبتهم ومتابعتهم من قبل الدوريات المدنية لحين وصولهم إلى منازل ذويهم، حينها تم ضبط الدراجات وحجزها، لافتاً إلى أنه وفقاً لأحكام المرسوم 30 لسنة 2023 بشأن حجز المركبات في إمارة دبي تحت بند "قيادة الدراجة النارية الترفيهية على الطريق المعبد" فإن قيمة فك حجز تلك الدراجات النارية تصل إلى (50) خمسين ألف درهم.

وناشد اللواء سيف المزروعي أفراد المجتمع أنه عند رصد ظواهر سلبية، الإبلاغ عنها في خدمة "عين الشرطة" عبر تطبيق شرطة دبي على الهواتف الذكية، أو الاتصال على خدمة كلنا شرطة على الرقم 901، داعياً أولياء الأمور إلى عدم المخاطرة بحياة أبنائهم من خلال شراء الدراجات الترفيهية لهم، لأنهم يعرِّضونهم بذلك لخطر الحوادث، مؤكداً أن معظم سائقي الدراجات الترفيهية، ومن مختلف الأعمار لا يلتزمون بالسلوكيات السليمة أثناء قيادة الدراجة.