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علوم الدار

بدء دخول المستشفى الميداني الإماراتي إلى غزة

بدء دخول المستشفى الميداني الإماراتي إلى غزة
24 نوفمبر 2023 17:31

أعلنت وزارة الخارجية، اليوم، عن بدء عملية إدخال المستشفى الميداني الإماراتي المتكامل إلى جنوب قطاع غزة عبر معبر رفح، لتقديم الدعم الطبي اللازم إلى الأشقاء الفلسطينيين في القطاع.
وسيتولى فريق طبي إماراتي الإشراف على المستشفى الميداني وتقديم الرعاية الطبية للمصابين وذلك ضمن عملية "الفارس الشهم 3" الإنسانية، التي أطلقتها دولة الإمارات بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله لدعم الأشقاء الفلسطينيين.

وسيجري تنفيذ المستشفى الميداني الإماراتي عبر عدة مراحل، حيث تبلغ سعته أكثر من 150 سريرا ويضم أقسام الجراحة العامة وجراحة العظام والأطفال والنساء، والتخدير وعناية حثيثة للأطفال والبالغين، بجانب عيادات في تخصصات الباطنية، والأسنان وعيادة نفسية، وطب العائلة، إضافة إلى خدمات الأشعة المقطعية، ومختبر وصيدلية والخدمات الطبية المساندة.

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يأتي المستشفى الميداني الإماراتي ضمن جهود دولة الإمارات للتخفيف من معاناة الأشقاء الفلسطينيين ودعم المنظومة الصحية في قطاع غزة والتي تواجه ظروفاً استثنائية حرجة.
وثمنت وزارة الخارجية دور المواطنين والمقيمين المتطوعين لدعم حملة "تراحم من أجل عزة".

المصدر: وام
غزة
قطاع غزة
مستشفى ميداني
الإمارات
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