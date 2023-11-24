الطقس غائم جزئياً مع أمطار على بعض المناطق غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً مع تكون السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار على بعض المناطق خاصة الساحلية والشمالية والشرقية نهاراً يصبح رطباً ليلاً وصباح الأحد مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية.

الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً مع السحب مثيرة الغبار والأتربة. وتكون حركتها شمالية غربية تتراوح سرعتها بين 15 إلى 30 كم/س تصل إلى 50 كم/س.

الموج في الخليج العربي: متوسط يضطرب أحياناً مع السحب. ويحدث المد الأول عند الساعة 11:14 المد الثاني عند الساعة 00:11 والجزر الأول عند الساعة 17:57 والجزرالثاني عند الساعة 05:17.

في بحر عمان، الموج متوسط يضطرب أحياناً مع السحب. يحدث المد الأول عند الساعة 21:00 والمد الثاني عند الساعة 07:49 والجزر الأول عند الساعة 14:10 والجزر الثاني عند الساعة 02:29.