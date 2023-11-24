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خالد بن محمد بن زايد يلتقي الأمين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي

خالد بن محمد بن زايد يلتقي الأمين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي
24 نوفمبر 2023 19:43

التقى سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، اليوم، خوان كارلوس سالاسار، الأمين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو).

جرى، خلال اللقاء، استعراض مجالات التعاون المشترك ومناقشة آخر التطورات في قطاع الطيران العالمي، وبحث سبل تعزيز التعاون بما يسهم في دعم الاستدامة ضمن قطاع الطيران.

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وأكد سموّه، خلال هذا اللقاء، أهمية الاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة وتعزيز الابتكار لبناء مستقبل مستدام لصناعة الطيران، ما يسهم في تعزيز السلامة والأمن وكفاءة الطيران وحماية البيئة.

حضر اللقاء كلٌّ من: معالي محمد علي الشرفا، رئيس دائرة البلديات والنقل - أبوظبي، ومعالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، وسعيد محمد السويدي، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى منظمة الطيران المدني الدولي، ومريم البلوشي رئيس مفاوضي ملف التغير المناخي لقطاع الطيران في الهيئة العامة للطيران المدني.

المصدر: وام
خالد بن محمد بن زايد
منظمة الطيران المدني الدولية
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