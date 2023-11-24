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«يوم الصقر» ينتظر الحسم في «كوب 28»

«يوم الصقر» ينتظر الحسم في «كوب 28»
25 نوفمبر 2023 01:29

أبوظبي (الاتحاد)

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تولي الإمارات أهمية كبرى لتعزيز التنوع البيولوجي، والحفاظ على الكائنات المهددة بالانقراض، بما يواكب التوجهات العالمية الرامية إلى حماية الطبيعة، لذا كانت أول دولة في منطقة الشرق الأوسط، توقع على إعلان النوايا الخاص بـ «يوم الصقر العالمي»، وذلك خلال مشاركة وزارة التغير المناخي والبيئة في المنتدى الأول ليوم الصقر «صقر الجير» الذي عقد قبل أشهر في مدينة فلاديفوستوك، بجمهورية روسيا الاتحادية.
وأكدت الإمارات أنها ستعمل مع الدول الموقعة على إعلان النوايا على حشد مختلف دول العالم من خلال مؤتمر الأطراف على اعتماد «يوم الصقر العالمي» من أجل زيادة الجهود للحفاظ عليه خلال السنوات المقبلة. 
ومن أنواع الصقور الأكثر شيوعاً في الدولة: صقر الجير، وصقر الحر، وصقر الشاهين، وتتم سنوياً إعادة إطلاق الصقور في البيئات الطبيعية لها بالبرية، ضمن برنامج الشيخ زايد لإطلاق الصقور بعدد من الدول، والذي يهدف إلى إعادة تأهيل الصقور المصادرة، وغيرها من الجوارح من خلال إطلاقها إلى بيئتها البرية.

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