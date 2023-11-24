بيورهيلث تتعاون مع جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي

أبوظبي (الاتحاد)

عقدت «بيورهيلث» شراكة مع جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي المرموقة بهدف تسخير قوة الذكاء الاصطناعي لتعزيز صحة سكان دولة الإمارات العامة وعافيتهم، مع تعزيز فرص متوسط العمر المتوقع حول العالم.

ويتضمن التعاون بين «بيورهيلث» والجامعة جوانب عدة تشمل إجراء مشاريع بحثية مشتركة، وتوفير فرص تدريبية ووظيفية، وإتاحة آفاق جديدة لطلاب الجامعة في القطاع، وتنظيم مسابقات هاكاثون لحل أصعب التحديات في قطاع الرعاية الصحية وسلاسل التوريد والذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات ضمن القطاع. كما سيجري تصميم دورات تعليمية تنفيذية خصيصاً لموظفي «بيورهيلث» بهدف إثراء معارفهم ومهاراتهم ضمن ذلك المجال.

وستساعد خبرات الجامعة «بيورهيلث» على تعزيز تطبيقات الذكاء الاصطناعي المصممة لتحسين الرعاية الصحية القيّمة.